Geçen yıl ikinci eşi Mohammed Alsaloussi'den boşanan 'Olayların Kadını' Şeyma Subaşı, birkaç gün önce yeni beyaz atlı prensini bulduğunu açıkladı. Sosyal medyadan, kendisinden bir yaş küçük olan Brezilyalı model Marlon Teixeria (33) ile aşkını ifşa eden







Şeyma'nın, bunun için çok manidar bir tarih seçmesi dikkatimi çekti. Şeyma, yeni aşk ifşasını, 29 Eylül'de yaptı. Bu tarih Şeyma'nın geçen yıl Alsaloussi'den boşandığı tarih.





Marlon Teixeria



Brezilyalı sevgilisiyle aşkının birkaç ay önce başladığını öğrendiğim Şeyma'nın bunu açıklamak için boşanma yıldönümünü beklemesi sizce de manidar değil mi? Niye boşandığı tarihte yeni aşka yelken açtığını açıkladı merak ettim doğrusu.





Mohammed Alsaloussi



Bu arada Şeyma'nın, boşandıktan sonra birkaç flört denemesi olmuş ama bunu gizli saklı yaşamıştı. Demek ki, Marlon Teixeria'da aradığını bulmuş ve uzun soluklu bir ilişki olacağına inanmış ki, bunu sosyal medyadan dosta düşmana ilan etti.



KOLEKSİYONUYLA PARİS'E GİTTİ

Moda dünyasının kalbinin attığı Paris Moda Haftası için Paris'e gidenler arasında Fatoş Altınbaş da vardı. Ancak Fatoş Hanım, defileleri takip etmekten çok kendi markası ve tasarımlarını moda tutkunları ve moda profesyonellerine göstermek için oradaydı.







Fatoş Hanım, moda haftası ile eş zamanlı olarak Paris'in çok ünlü bir otelinin VIP odasında dört gün boyunca sunum yaptı. Yeni koleksiyonu Cosmos'u tanıtan Fatoş Hanım'ın mücevherleri büyük övgü aldı. Bu arada ziyaretçileri arasında stil ikonu Ece Sükan da vardı. Sükan, her bir tasarımı tek tek takıp deneyimledi.



ARKADAŞLARIYLA HEYKEL YAPTI

Mehmet Aslantuğ'dan boşandıktan bir yıl sonra kalbini yeni bir aşka açtığını ilk bu köşeden öğrendiğiniz Arzum Onan, Nurdan Uzel ile birlikte heykel atölyesi düzenledi.







Kemerburgaz'daki bir mekanda gerçekleşen atölye çalışmasına, çoğu Onan'ın yakın arkadaşı olan Pınar Altuğ Atacan, Sinem Güven, Burcu Kara, Ayşe Tolga, Tuğba Coşkun gibi ünlüler katıldı. Son yıllarda heykel sergileriyle dikkat Onan, arkadaşlarına heykel yapmayı öğretti! Onan'ın oğlu Can Aslantuğ da, atölyede annesini yalnız bırakmadı.



MAHALLELİ MEKANINA KAVUŞMUŞ

Nişantaşı sakinleri, son zamanlarda, rahat, lezzetli ve uygun fiyatlı mekan yokluğundan yakınıyordu. Yani bir 'mahalle restoranı' istiyorlardı. Öğrendim ki, Teşvikiye'de açılan bir mekan tam da öyleymiş.







Şık ve konforlu mekanın en büyük özelliği, lezzetli mezeleri, yemekleri ve uygun fiyatlarıymış. Yemeğe eşlik eden müzikler de çok iyi seçilmiş, herkesin bildiği ve sevdiği şarkılar çalıyormuş. Nişantaşılılar mekanı çok sevmiş, yiyip, içip, eğlenip, makul bir fiyat ödeyerek güzel bir gece geçiriyorlarmış. Merak ettim, yakında gidip bu mekanı deneyimleyeceğim.