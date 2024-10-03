Türkiye'nin önemli holdinglerinden birinin yönetim kurulu üyesi olan Doruk Kaya ve eşi Tuğana Hanım ile ilgili müjdeli bir haberim var! Öğrendim ki Kaya çifti de, "Genç nüfusumuzun azalmaması için en az üç çocuk yapın" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dinlemiş.









Tuğana Hanım, üçüncü bebeğine yaklaşık beş aylık hamile. Nisan 2016'da Kıbrıs'ta evlenen Kaya çifti, mutlu evliliklerini, Ekim 2019'da New York'ta doğan kızları Alara ile süslemişti. İkinci bebek için ellerini çabuk tutan çift, Ocak 2021'de de kızları Larisa'yı kucaklarına almıştı.







İki kızın ardından bu kez gönüllerinden erkek geçtiğini duyduğum Kaya çiftinin Allah gönüllerine göre verdi. Çiftin üçüncü çocuğu erkek olacak. Doktorların doğum için şubat sonuna gün verdiği junior Kaya, küçük ablası gibi İstanbul'da dünyaya gelecek. Umarım Tuğana Hanım sağlıkla oğlunu dünyaya getirir.



SONUNCUSU DA YUVADAN UÇTU

Dilek-Ali Nuri Türker çiftinin tasarımcı kızı Serra Türker Bayır, kardeşleri Mina, Lara bir çanta markası kurmuştu. Markanın son hecesi Lara Hanım 2015'te, orta hecesi Serra Hanım 2022'de gelin olmuştu.







İlk heceyi oluşturan küçük kardeş Mina Türker de yuvadan uçtu. Martta nişanlandığı Berke Özgül ile, kısa süre önce Londra'da, sadece aile üyelerinin katıldığı bir törenle evlendi. Hafta sonunda da Atina'da düğün yaptılar. İki gün iki gece süren düğüne şahitlik etmek için İstanbul'dan birçok tanıdık isim 'Komşu'ya gitti. Çiftin mutluluğu daim olur inşallah.



LONDRA'DAKİ MUTFAK EKİBİ İSTANBUL'A GELİYOR

Hollywood yıldızı Robert De Niro ile Şef Nobu Matsuhisa'nın kurduğu restoranın İstanbul'daki şubesi, şehre Londra esintisi getirmeye hazırlanıyor. Restoranın Londra'daki mutfak ekibi, özel menüsünü sunmak için Türkiye'ye geliyor.







Londra şubesinin baş şefi Kyle Martson, baş suşi şefi Go Namerikawa ve sos şefi Thomas Poulios, özel omakase menüsünü İstanbullu gastronomi tutkunları ile buluşturacak. Sanat ve gastronominin kesiştiği menü, 9-12 Ekim tarihleri arasında deneyimlenebilecek, bilginize...



EYLÜL AYINI REKORLA KAPATTI

Eylül başında, sanat sezonunun açıldığını ve özel müzelerin dünyaca ünlü sanatçıları sanatseverlerle buluşturabilmek için girdikleri kıyasıya rekabetten bahsetmiştim. İşte bu rekabet, İstanbul Modern'e rekor getirdi.







Müzede 6 Eylül'de açılan Japon sanatçı Chiharu Shiota'nın sergisi başta olmak üzere, Olafur Eliasson ve Ozan Sağdıç'ın sergilerine de büyük ilgi gösteren ziyaretçilerin sayısı, eylül ayında rekor kırarak tam 85 bin kişiye ulaştı. Müze ne kadar öğünse az, yöneticilerini kutluyorum.