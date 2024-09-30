Geçen yıl temmuzda Çeşme'de tanışıp flört etmeye başladıklarını ilk benden öğrendiğiniz ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı çiftiyle ilgili, mart ayında da, evleneceklerini ve yuvalarını İstanbul'da kurmak istediklerini yazmıştım. Fransa'nın Lille takımında oynayan Yusuf, daha o tarihlerde İstanbul'da takım bakmaya başlamıştı ama olmadı.









Mayısta evlenen Yusuf, İstanbul'a gelemedi ama Komşu'ya gitti. Yusuf'un cumartesi günü Yunanistan'ın Olympiakos takımına transfer olduğu açıklandı. Yani, Yusuf Yazıcı ile geçen ay hamile olduğunu açıkladığı eşi Melisa Aslı Pamuk, İstanbul'da kurmak istedikleri yuvalarını Komşu'da, Atina'da kuracak. Öğrendiğime göre Yusuf ve Melisa bu transfere çok sevinmiş.









Hele çocukları olacağı için İstanbul'a uçakla bir saat uzaklıktaki Atina'da yaşamanın hayatlarını kolaylaştıracağını düşünüyormuş. Bu arada oğlunun olacağını öğrendiğim Melisa, çocuğunu Atina'da mı yoksa İstanbul'da doğuracak bilmiyorum ama Atina'da büyüteceği kesin. Umarım Komşu'daki yuvalarında mutlu olurlar.



İKİ KİŞİLİK OYUNA BÜYÜK ÖVGÜ

Zincirlikuyu'daki sanat merkezinde, cuma günü harika bir oyunun prömiyeri vardı. Serhan Yiğit'in yazıp Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği ve Kerem Alışık ile Evrim Alasya'nın oynadığı 'Aşk Biter mi?' adlı iki kişilik oyun şimdilerde herkesin dilinde.







Ben gidemedim ama izleyenler anlata anlata bitiremiyor. Oyunculuktan dekora, metinden müziklerine kadar övgü alan oyunun finalinde, izleyiciler tüm ekibi dakikalarca ayakta alkışlamış.







Etkili hikayesinin yanı sıra Alışık ve Alasya'nın seslendirdiği şiir ve şarkılar eşliğinde aşkı anlatan oyunu çok merak ettim; izlemek için ilk fırsatta gideceğim.



VAKIFTAN YENİ BİR SERGİ

Sanat şehirde kol geziyor! İnci Aksoy'un sanatı ve sanatçıyı destelemek için kurduğu EKAV (Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı), geçen hafta yeni bir sergi daha açtı.







Çalışmaları yurtdışında ilgiyle izlenen, bilim teknoloji ve sanatın kesişim noktalarında disiplinler arası eserler üreten akademisyen Dr. Pınar Yoldaş "Evrimsel Form" (Evolutionary Form) adlı üçüncü kişisel sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Serginin açılışı, sanatçı, koleksiyonerler ve sanat tutkunu ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Pınar Yoldaş'ın sergisi 31 Ekim'e kadar gezilebilir; bilginize.