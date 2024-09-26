Sosyetede son günlerde öyle bir dedikodu dolaşıyor ki, yakında sosyetenin resmen yeni bir 'istenmeyen çocuğu' daha olacak! Hatırlarsanız, yaz başında, F.D. isimli bir kadın, 3 yaşında olan oğlu U.D.'nin Hacı Sabancı'dan olduğunu söyleyerek babalık davası açmış;









DNA incelemesi yapılıp çocuğun Hacı Sabancı'nın nüfusuna geçirilmesini talep etmişti. Bugünlerde sosyete, işte o DNA sonucuyla çalkalanıyor! Sosyetede, DNA incelemesi sonucunda çocuğun Hacı Sabancı'dan olduğunun kesinleştiği konuşuluyor.









Eğer konuşulanlar doğruysa, Hacı Sabancı'nın, geçen yıl dünyaya gelen kızından sonra şimdi de bir oğlu olmuş oldu. Anlaşılan Hacı Sabancı da, daha önce akrabası olan Güler Sabancı'nın babası merhum İhsan Sabancı, Serdar Bilgili (3 kez), merhum Erol Büyükburç, İbrahim Tatlıses, Küçük Emrah ve Metin Akpınar gibi mahkeme kararıyla çocuğunu nüfusuna almak zorunda kalacak.



YUNAN ŞARKICI İLE YAZA VEDA EDECEKLER

İstanbul'un elitleri, bu hafta sonu 'yazı bitirmek' için yine Fethiye'ye göçüyor! Fethiye'de, ünlü yapımcı Timur Savcı'nın sahibi olduğu, sadece denizden ulaşılan koyda yer alan mekanda, geçen yıl olduğu gibi yine yaza veda niteliğinde bir konser olacak.









Cumartesi gecesi yapılacak konserde, ünlü Yunan sanatçı Konstantinos Argiros sahneye çıkacak. İstanbul'un elitlerinin yaza veda etmek için kesenin ağzını açtığını da öğrendim. Çünkü bu yemekli konserin biletleri, 24 bin liradan başlayıp 62 bin liraya kadar çıkıyor. Bu arada bütün biletlerin satıldığını da belirteyim.



ŞAHİN DEMİR 'SORGUDA'

İstanbul'da sanat sezonu hız kesmeden devam ediyor. Ardı ardına açılan sergilere önceki gün bir yenisi daha eklendi.









Eserlerinde susmuş, gözleri ile konuşan, derdi tasası birbirinden farklı, hayatı sorgulayan insan yüzlerini tuvaline taşıyan sanatçı Şahin Demir, yeni eserlerini DG Art Project'te sanat tutkunlarının beğenesine sundu.









Küratörlüğünü Zeynep Öztürk'ün üstlendiği, Şahin Demir'in 'Sorguda' adını verdiği sergisinin açılış daveti, sanat tutkunu isimleri bir arada getirdi. Sergi 12 Ekim'e kadar açık; bilginize...