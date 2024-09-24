İş insanı Metin Şen, artistliğe soyunup 'Leydi Di' filminde rol keserken bir yandan da gönlünün 'Leydi'sini bulmuş. Mart 2023'te 23 yıllık eşi Aslı Gümüşel'den boşandıktan sonra Seçil Sırmacı ile kısa süreli bir aşk yaşayan Metin Bey, önceki ay yeni bir aşka yelken açmış. Metin Bey'in yeni lady'si Ankara'nın tanınmış ailelerinden birine mensup olan Zeynep Özbulut. Zeynep Hanım da, Metin Bey gibi geçen yıl 20 küsur yıllık eşinden boşanmış ve bu evliliğinden bir kızı ve bir oğlu varmış.









Metin Bey ve Zeynep Hanım, temmuz başında Bodrum'da ortak arkadaşları aracılığıyla tanışmışlar ve flört etmeye başlamışlar. Neredeyse bütün yazı Bodrum'da birlikte geçirdiklerini öğrendiğim aşıklar, şehre dönseler de her fırsatta bir araya geliyorlar. Hatta, fanatik bir Fenerbahçeli olan ve bir dönem kulübün yönetiminde de görev alan Metin Şen, önceki gün oynanan Galatasaray derbisine de Zeynep Özbulut ile birlikte gitti. Derbiyi kaybettiler ama Metin Bey aşkta kazanmış gibi görünüyor. Gönlünün yeni lady'siyle mutluluğu daim olur umarım.



BU DÜĞÜN ÇOK KONUŞULUR!

Sima-Mark Başoğlu çifti, ilgili makamlar düğünlerinin olacağı Venedik'teki San Clemente Adası'nda nikah kıymalarına izin vermediği için önceki pazar mecburen İstanbul'da evlenmişti.









Minik bir törenle nikah kıyıp evlenen çiftin Venedik'te cuma başlayıp pazar biten düğünü müthişti. Kimya sanayinde önemli bir şirketin yönetiminde olan Mark Başoğlu'nun uzun süre konuşulacak bir düğün yapmak istediği için kesesinin ağzını açtığını duymuştum, doğruymuş. Yaklaşık 350 kişinin şahitlik ettiği düğünde neredeyse bir kuş sütü eksikmiş. Bir yastıkta kocarlar inşallah.



İNGİLİZ YILDIZ DA BODRUM'U ÇOK SEVDİ

Bu yaz çok konuşulan Bodrum'un en yeni oteli Maxx Royal'ı görmeye gittim hafta sonu. Şans bu ya; dünyaca ünlü İngiliz aktris Florance Pugh ile plajda yan yana geldik! Arkadaşlarıyla tatile gelen Pugh'u tatilde rahatsız etmemek için fotoğrafını çekmedim.







Son olarak 'Dune' filmindeki rolüyle dikkat çeken oyuncu arkadaşlarıyla çok eğleniyordu. Zaten sosyal medyada paylaştığı Bodrum tatilinden eğlenceli fotoğraflar da harika bir tatil geçirdiğinin ispatıydı. Bodrum'a tatile gelip de mutsuz ayrılan yıldız görmedim. Pugh da birçok yıldız gibi Bodrum müdavimi olursa şaşmam. Bence önümüzdeki yaz da onu Bodrum'da göreceğiz.