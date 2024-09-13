Sima Tarkan ile Mark Başoğlu'nun 20 Eylül'de, Venedik'teki San Clemente Adası'nda, üç gün üç gece sürecek bir düğünle evleneceğini yazmıştım. Ancak evdeki hesap çarşıya uymamış; ilgili makamlar çiftin adada nikah kıymasına izin vermemiş!









Hal böyle olunca da, nikahı İtalya'da konsoloslukta kıymak yerine, İstanbul'da görkemli bir törenle yapmak istemişler. Ve bu pazar, Ulus'taki popüler bir mekanda, büyük bir davetle imzayı atıp, 20 Eylül'de de Venedik'e gidip dillere destan bir düğün yapacaklar. Bu arada olan hem müstakbel damada hem de nikah için ayrı bir kıyafet daha alacak olan davetlilere oldu tabii!!!



KOVİD-19 KOL GEZİYOR!

Yaklaşık 1.5 yıl üzerimize kabus gibi çöken Kovid-19 illetinin yine hortladığını yazmıştım geçen hafta. Hemen her gün bu illet virüsü kapan isimlere yenilerinin eklendiğini duyuyorum. 1987 Türkiye ikinci güzeli Şebnem Dinçgör de, bu illetten nasibini alıp hastanelik olanlardan!









Önceki gün konuştuğum Şebnem Hanım, hastanede aldığı dört serumun ardından biraz toparlayıp taburcu olduğunu ve evde yatak döşek yattığını söyledi. Yine hatırlatayım; Kovid-19 kol geziyor, siz siz olun tedbiri elden bırakmayın...



MEKTEPLİ ŞEF

Ünlü oyuncu Perihan Savaş'ın merhum Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş'ın gastronomi alanına yöneldiğini duymuştum. Önceki gün bir arkadaşım, Eyüp'teki kültür sanat merkezinin içinde yeni açılan bir restorana davet edince Savaş Yılmaz ile tanıştım.









Mekanın, hem işletmesinin hem de mutafının başında 29 yaşındaki Savaş varmış. Meğer Savaş, üniversitede gastronomi eğitimi alıp mektepli bir şef olmuş. Çeşitli mekanlarda çalıştıktan sonra bu restoranın sorumluluğunu almış. Osmanlı ve Türk mutfağından özel lezzetlere kendi yorumunu katan Savaş harika bir mönü oluşturmuş. Tebrik ediyorum, yolu açık olsun.



2400 ESER 7 MEKAN VE 1 KOLEKSİYONER

Türkiye'nin en önemli koleksiyonerlerinden Mustafa Taviloğlu, bir rekora imza atmaya hazırlanıyor! 1972'den beri oluşturduğu koleksiyonunu, İstanbullulara gösterecek. Ancak bu şimdiye kadar gördüğümüz bir koleksiyoner sergisinden çok daha fazlası... Çünkü Mustafa ağabey, koleksiyonundan 2400 eseri, aynı anda sergileyecek.









Bu kadar eseri tek mekanda sergilemek mümkün olmadığı için de Artistanbul Feshane, Galeri Eyüpsultan, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, İstanbul Sanat, İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, Müze Gazhane, Tarihi Likör Fabrikası sergiye ev sahipliği yapacak. Evet, yanlış okumadınız; Mustafa Taviloğlu'nun 2400 eseri, yedi farklı sanat mekanında, aynı anda sergiye çıkacak. Bu arada Contemporary Istanbul'da bile en fazla 1500 civarında eserin sergilendiğini hatırlatayım. 21 Eylül- 15 Aralık tarihleri arasında açık kalacak olan 'Bir Koleksiyonerin Hikayesi' adlı sergi, üstelik ücretsiz olarak gezilebilecek.