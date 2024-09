Birkaç gündür sosyetede en çok konuşulan konu, mazisi yaklaşık 25 yıla uzanan eski bir aşkın nüksetmesi! Aşkın kahramanları ise; bir dönem sosyetede 'Yerli Brad Pitt' olarak anılan Cem Cantaş ile sosyetenin sevilen isimlerinden, televizyoncu Aslıgül Atasagun.







Cantaş ile Atasagun, 90'lı yılların sonunda büyük aşk yaşamış ancak ilişkilerini resmileştiremeden ayrılmışlardı. Atasagun'dan ayrıldıktan sonra sayısız güzelle flört eden Cantaş'ın, 2006 yılında Tuba Ünsal ile evlenip durulduğunu düşünmüştük ama bu evliliği 1.5 yılda bitmişti. Atasagun da, yedi yıllık flörtün ardından 2012'de iş insanı Adnan Çebi ile evlenmiş; iki yıl süren çekişmeli davaların sonunda da önceki yıl boşanmıştı.









Cantaş ile Atasagun'un, araya evlilikler ve 25 yıl girmesine rağmen tekrar aşk yaşamaya başlamaları sosyeteyi şaşırtmış durumda. 25 yıl sonra yeniden alevlenen bu aşk bakalım bu kez mutlu sona ulaşabilecek mi?



DOKUZ YILLIK ÖZLEM BİTTİ

İstanbul Park, yıllardır Türk sporuna ve milli sporcularımıza kapalıydı! Lale Cander'in başında olduğu oluşum, İstanbul Park'ın işletmeciliğini alınca dokuz yıllık özlem bitti.







AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ve üçüncü ayak yarışları, dokuz yıl aradan sonra İstanbul Park'ta düzenlendi.







Bu tarihi ana şahitlik etmek için iş ve cemiyet dünyasından birçok isim piste koştu.







Cem Hakko, Osman Geylan, Alican Duran ve Ali Karacan gibi isimler tribünden yarışı izlerken, yarışan Sinan Çiftçi birincilik kürsüsüne çıktı.



SANAT MERKEZLERİ DE SAVAŞA GİRDİ!

Geçen gün 'müze savaşları'nı yazmış ve müzelerimizin dünyanın en iyi sergilerini getirmek için savaştıklarını söylemiştim. Yeni sezonda, sanat merkezleri de en iyi gösterileri İstanbullularla buluşturmak için savaşıyor!









Savaşın fitilini, Zincirlikuyu'daki sanat merkezi ateşledi ve 'Peaky Blinders; The Redemption of Thomas Shelby'ye ev sahipliği yapacağını açıkladı.







Tüm zamanların en çok izlenen yapımlarından biri olan Peaky Blinders'ın, Rambert Dans Tiyatrosu'nun çarpıcı sahne uyarlaması ve ikonik müzikleri ile sahneye taşınan dans tiyatrosu, 22-25 Kasım tarihleri arasında İstanbullularla buluşacak. Bakalım rakipleri buna nasıl cevap verecek?