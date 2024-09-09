Zeynep Yılmaz'ın yaptığı nispet, sosyal medyayı karıştırdı! Zeynep Hanım'ın halefi, düğünündeki after party'de dünyaca ünlü bir markanın 87.200 liralık bir elbisesini giymişti. İşini garibi; düğünden tam iki gün sonra Zeynep Hanım, büyük kızı Leyla ile o markanın Londra'daki mağazasına gitti ve halefinin elbisesinin aynısının siyahını aldı.









Üstelik mağazada o elbiseyi denerken çektirdiği fotoğrafları da sosyal medyasından paylaştı. Tabii ki sosyal medya yıkıldı! Fotoğrafın altına anında onlarca yorum geldi.









Birçok yorumda, "Nispet yapıyor" denilirken, "Sen giyersen ben de giyerim' demeye mi çalışıyorsun" diye soranlar da vardı.









Zeynep Yılmaz, gelen yorumlar üzerine paylaşımını sildi. Ama yorumlar durmadı tabii. En dikkat çekeni de, bir takipçisinin "Abla yapıyorsun yapıyorsun, magazine düşünce de siliyorsun.

Şeymalaşma yahu, senin bir ağırlığın var" yorumu oldu. Haksız da sayılmaz...



GELİNİ MOTOSİKLETİNE ATIP DÜĞÜNE GÖTÜRDÜ

Dinç Bilgin'in torunu, Önay-Zeynep Bilgin çiftinin büyük oğulları Murat Dinç Bilgin de evliler kervanına katıldı. Yaklaşık 1.5 yıldır flört ettiği İrze Kalkavan ile cuma akşamı, Kemerburgaz'daki babaevinin bahçesinde yapılan düğünle evlendi.







Gelinle-damat, İstanbul'un elitlerinin yaklaşık 300'ünün şahitlik ettiği düğüne, damadın babası Önay Bilgin'e ait sepetli motosikletle geldi. Yani damat, gelini atının terkisine değil, motosikletinin sepetine aldı. Umarım bir ömür mutlu olurlar. Bu arada çiçeği burnunda çift, haftaya da Çeşme Alaçatı'daki bir otelde arkadaşlarına düğün partisi verecek.



İSTANBUL'UN ELİTLERİ ESKİŞEHİR'E AKIN ETTİ

Erkan Tabanca'nın 10 milyon dolar harcayıp memleketi Eskişehir'e kazandırdığı OMM – Odunpazarı Modern Müze, 5. yılını kutladı. Rana-Erkan Tabanca çifti ve müzenin yöneticisi Erkan Bey'in kızı İdil Tabanca, kutlama için Eskişehir'de davet verdi.







İstanbul'un elitleri, kutlama için özel bir trenle Eskişehir'e akın etti. Bir otelde düzenlenen kokteylle başlayan kutlama, OMM'da 'Ehlikeyif' adlı serginin turu ile devam etti. Sedef Adası, Gabrielle Kwarteng ve Bashkka gibi sanatçıların DJ setleri devam eden kutlama geç saatlere kadar sürdü.