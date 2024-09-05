Amerika'da bir çölde düzenlenen Burning Man, bizim sosyete ve sanat dünyasından ünlülerin gözünden çabuk düştü. Her yıl festival için çılgın kostümlerini hazırlayıp kendilerini Nevada'daki Black Rock Çölü'ne vuran ünlülerimizi bu yıl Burning Man'de göremedik.









Çöldeki bu müzik ve sanat festivalinin Türk müdavimleri arasında, Şeyma Subaşı, Belçim Bilgin, Yağmur Ünal, Süreyya Yalçın, Oğulcan Engin, Hacı Sabancı ve Elisabeth Mas gibi daha pek çok isim vardı. Ancak festivalin ana fikri olan dünyevi zevklerin geri planda bırakılmasına ters düştüğü için internet erişimi kısıtlanınca ünlülerimiz yavaş yavaş ayağını kesmeye başlamıştı!







Önceki gün festival sona erince paylaşımlar başladı. Ancak baktım ki, Türk müdavimlerden ses soluk yok. Bir tek ünlü model Şevval Şahin'in paylaşımlarına rastladım. Görünen o ki, bu yıl kendini çöle vuran ve tozun toprağın içinde birkaç gün geçiren sadece Şevval Şahin olmuş. Bizimkiler "İnternet yoksa biz de yokuz" diyor anlaşılan...



DİKKAT KARAVANDA BEBEK VAR!

Haziran 2019'da basketbolcu Caner Erdeniz ile evlenen ve aynı yıl kasımda kızı Vina'yı dünyaya getiren ünlü oyuncu Müge Boz, 1 Haziran'da da oğlu Rika'yı kucağına almıştı. Müge Boz- Caner Erdeniz, henüz üç aylık olan Rika'yı tatile çıkardı.









Hem de karavanla... Evet yanlış okumadınız; ünlü çift, kızları Vina ile her yıl olduğu gibi yine karavan tatiline çıktı. Bu kez yanlarında üç aylık Rika da var. Vina'yı karavana alıştırdılar ama üç aylık Rika ile tatilleri nasıl geçecek merak ediyorum doğrusu...



BAE'DEN MİSAFİRİ GELDİ

Mücevher markasıyla dünyaca ünlü birçok ismin radarına giren Milka Karaağaçlı İnce, geçtiğimiz günlerde Arap dünyasından önemli bir ismi İstanbul'da konuk etti.







Aldığı ödüllerle kadınlara ilham veren, girişimci ve motivasyon konuşmacısı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nden Sara Al Madani, Milka Karaağaçlı İnce'nin davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Milka Hanım ile kadınların gücüne vurgu yapan bir podcast yayını yapan Madani, gelmişken İstanbul'u da keşfetti. Özellikle tarihi mekanlara büyük ilgi gösteren Madani, gördüklerini sosyal medyadaki yaklaşık 1.5 milyon takipçisiyle de paylaştı.



NÖBETÇİ TATİLCİLER DAVETTE BULUŞTU

İstanbul'un elitleri, Bodrum'u terk edip şehre döndü ama geride nöbetçi bırakmayı da ihmal etmediler. Bodrum'a sahip çıkan nöbetçi tatilciler, önceki gün bir davette buluştu. Selçuk Tümay ve eşi Evin Tümay, Bodrum'da bu yaz ilk sezonunu geçiren bir otelde şık bir davet verdi.







Bodrum'da tatil yapmaya devam eden iş ve cemiyet hayatından ünlü isimlerin bir araya geldiği davet kokteyl ile başlayıp yemekle devam etti. Muhteşem manzarada yenen yemekteki en önemli konu tabii ki, tatildi! Bodrum'da sezonun nasıl geçtiğini değerlendirilip yeni tatil planları yapıldı...