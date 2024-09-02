Boğaz'da kaçak yapılaşma şu sıralar gündemde! Şubat ayında yazdığım Boğaz'daki kaçak bir yapıyla ilgili yeni bir bilgi edindim. Sosyetenin ünlü ismi Banu Alp'in, sahibi olduğu tarihi Remzi Bey Yalısı önündeki tarihi kayıkhaneyi kapatıp denize kazık çaktırarak 32 m2'lik kaçak kış bahçesi yaptırdığını yazmıştım.









Şikayetler üzerine, İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yıkım kararı aldığını ancak İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün kaçak yapının sadece camlarını söküp gerisini bıraktığını da eklemiştim.









Öğrendim ki, şikayetler devam edince Banu Hanım bu sefer tarihi kayıkhanenin önündeki 4 m2'lik kısmı yıktırıp şikayetçileri susturmak istemiş. 28 m2'lik kaçak kış bahçesinde de keyif sürmeye devam ediyormuş.







Banu Alp'in kanunları hiçe sayması, Kanlıca'daki tarihi bir yalının görünümünü bozması ve yetkililerin de buna göz yumması anlaşılır gibi değil.









Umarım bir an önce kaçak yapı yıkılır ve tarihi yalı eski görünümüne kavuşur.



AHU AYSAL'DAN TARİHE GEÇECEK SÖZ!

Ahu Aysal Kerimoğlu'nun bu sezon Bodrum'daki fahiş kiralara kızdığı için satın aldığı ve tüm yazı geçirdiği 17 metrelik teknesini satışa çıkardığını yazmıştım. Büyük evlerde yaşamaya alışkın olan Ahu Hanım'ın teknede rahat edemediği için satışa çıkardığını düşünmüştüm.









Meğer sebep bambaşkaymış! Haberimin üzerine Ahu Hanım aradı ve "Bülentciğim anladım ki iki şey erkeksiz olmuyormuş; bir çocuk yapmak, bir de tekne sahibi olmak" dedi. Yani kadın başına tekneyle baş edememiş, onun için satıyormuş. Bence Ahu Hanım'ın bu lafı, denizcilik literatürüne girer. "En iyi tekne arkadaşının teknesi" lafını bile sollarsa şaşırmam.



HERKESİ ŞAŞIRTTI!

İşadamı İzzet Antebi, üç yıl önce, 12 yıllık eşi Didem Sarı'dan boşandıktan sonra bekarlığındaki gibi çapkınlığa geri dönmüştü. Ünlü ünsüz pek çok güzelle aşk yaşayan Antebi, kasım ayında kendisi gibi iş insanı Bihter Günaydın ile yeni bir aşka yelken açmıştı.









Herkes gibi ben de birkaç aya bu aşk da mazi olur ve İzzet Bey yeni sulara yelken açar diye düşünmüştüm. İzzet Bey hepimizi yanılttı. İzzet Antebi'nin Bihter Günaydın ile aşkı, dokuz aydır devam ediyor. Aşıklar, hafta sonunda, Bodrum'da teknede tatil yaparken görüntülendi. Çok da mutlu görünüyorlardı. Bu aşk daim olacak gibi görünüyor.