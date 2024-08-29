Murat Pilevneli ile iş ortağı da olan Aslı Pamir'in 8 yıllık aşklarının bittiğini de, Pilevneli'nin arayı açmadan rakibi Senem Özgeren ile yeni bir aşka yelken açtığını da ilk bu köşede okumuştunuz. Şimdi sıkı durun; aşıklarla ilgili bomba bir haberim var!







Sanat piyasasının ünlü aktörlerinden Murat Pilevneli, yaklaşık 8 aydır flört ettiği, kendisi gibi sanat galerisi sahibi Senem Özgeren'e evlenme teklif etmiş, Özgeren de kabul etmiş. Fazla uzatmadan da evleneceklermiş. Pilevneli'nin, Tuba Ünsal'dan boşandıktan sonra tam 8 yıl flört ettiği Aslı Pamir ile evlenmeyip 8 aylık sevgilisi Senem Özgeren ile evlenmek istemesine şaşırdım.







Bu evlilik teklifinin, dedikoduyu seven sanat camiasında, uzun süre bir numaralı konu olacağına şüphem yok. Bu arada ben, Aslı Pamir'in tepkisini merak ediyorum. Çünkü 8 yıllık aşkları bitse de ortaklıkları devam ettiği için Murat Pilevneli ile sürekli bir aradaydı. Aslı Hanım bu haberden sonra ortaklığı da bitirirse şaşırmam.



ÖDÜLLÜ RESTORAN KAPANIYOR

Bebek'teki restoranıyla Michelin Rehberi İstanbul'un ilk seçkisinde yer alma başarısı gösteren Melis Korkud, kasım ayında henüz 44 yaşındayken hayata veda etmişti. Melis'in erken vefatı, gastronomi dünyasını da, cemiyet hayatını da yasa boğmuştu.







Öğrendim ki, ortağı şef İnanç Çelengil, Melis ile birlikte kurdukları ve 10 yıldır hizmet veren restoranlarını kapatmaya karar vermiş. "Bir devrin sonuna geldik" diyen şef İnanç Çelengil, 13 Eylül'de restoranlarını son kez açacaklarını söyledi. Böyle ödüllü bir restoranın kapanması üzücü... İnanç Çelengil'in yolu açık olsun.



SANATA FARKLI BİR BAKIŞ!

Burak Kaya'nın yönetim kurulu başkanı olduğu otel zinciri bir ilke imza atmış sanatı kışın zirveye, Kartalkaya'daki otellerine taşımıştı. Öğrendim ki, yine bir fark yaratıp bu yaz herkes gibi sanatı Bodrum'a değil de Antalya'ya taşımış.







Belek'teki otellerinde açtıkları sergileriyle yaz turizmine sanatsal bir bakış açısı getirmişler. Ülkemizden ve dünyanın birçok farklı ülkesinden tanınmış 44 sanatçıya ait 166 eser, otelin iç ve dış alanlarında sergileniyormuş. Sanatı zirveye çıkardıktan sonra, Antalya'ya da taşıyan Burak Kaya'yı kutluyorum. Bu arada sergi, 15 Ekim'e kadar devam edecek.



YEMEK YİYİP EV BAKTILAR

Londra'da kurduğu emlak şirketiyle global bir marka yaratan şimdi de dünya devi bir emlak şirketinin Türkiye ortağı olan Meltem Türker, Bodrum'da bir davet verdi.







Türker'in, ünlü emlak şirketinin, dünyanın üç ünlü şehrindeki, altı lüks projeyi tanıtmak için verdiği davete, sosyeteden birçok ünlü isim katıldı. Türker, yurt dışında emlak yatırımı düşünen konuklarına projeleri detaylarıyla anlattı. Dünyaca ünlü Uzakdoğu restoranındaki davete katılan ünlü isimler, hem bilgilendi hem de lezzetli yemekler eşliğinde keyifli bir gece geçirdi.