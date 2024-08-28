Ünlü oyuncu İlker İnanoğlu, babasının en büyük mirasına sahip çıktı! Türk sinemasının ve televizyonların efsane yapımcısı Türker İnanoğlu, 2 Nisan'da hayatını kaybedince, 1960'ta kurduğu Erler Film ortada kalmıştı.









Türker Bey'in iki çocuğundan biri olan Gülşen Bubikoğlu'ndan olan kızı Zeynep İnanoğlu Özdemir, Amerika'da bir teknoloji devinde üst düzey yönetici olduğu için babasının işleriyle hiç ilgisi yoktu. Geriye Filiz Akın ile evliliğinden olan oğlu İlker İnanoğlu kalıyordu.









Ve o üzerine düşeni yaparak Türk sinemasına damgasını vuran Erler Film'e sahip çıktı. Bugüne kadar 205 film, 4264 bölüm TV dizisi ve sayısız müzik ve eğlence programı yapan şirketin başına geçti. Yapımcı koltuğuna oturunca oyunculuk defterini de kapattı. Yeşilçam'ın hafızası niteliğindeki Erler Film'e sahip çıkan İlker İnanoğlu'nun yolu açık olur inşallah.



9 KİLO İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

Haziran 2019'da basketbolcu Caner Erdeniz ile evlenen ve aynı yıl kasımda kızı Vina'yı dünyaya getiren oyuncu Müge Boz, 1 Haziran'da da oğlu Rika'yı kucağına almıştı.









Vina'ya hamileliğinde aldığı 10 kiloyu dert etmeyen, 8 ay sonra bile 5-6 kilo fazlası olduğunu söyleyen Boz, bu kez işi sıkı tutuyor anlaşılan! Bu hamileliğinde kaç kilo aldı bilmiyorum ama önceki gün 9 kilo fazlasının olduğunu söyleyerek spora başladığını duyurdu.









Takipçilerine "Beraber geri sayalım mı kiloların gidişini" diye seslenen Müge Boz, bakalım ne kadar sürede istediği kiloya düşecek.



JAPON SANATÇIDAN 100. YILA ÖZEL SERGİ

Eylül ayı geliyor ve sanat da Bodrum tatilini bitirip şehre dönmeye hazırlanıyor! İstanbul'da ilk önemli sanat etkinliği 6 Eylül'de başlayacak. İstanbul Modern, Japon sanatçı Chiharu Shiota'nın müzeye özel hazırladığı geniş ölçekli yerleştirmeyi sanatseverlerle buluşturacak.









Japonya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin 100. yıldönümü kapsamında gerçekleşecek serginin açılışı için İstanbul Modern Yönetimi Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı 5 Eylül'de bir davet verecek. 'Chiharu Shiota: Dünyalar Arasında' adlı sergi, 6 Eylül'de kapılarını açıp 20 Nisan 2025'e kadar sanatseverleri ağırlayacak.



COMO'DAN ALBÜMLE DÖNMÜŞ

Türkiye'nin en ünlü caz piyanistlerinden olan, albümleri ve konserleri büyük ilgi gören Kerem Görsev'den yeni albüm müjdesi. Bodrum'da karşılaştığım Görsev, ekim ayında "Clear Horizon" adını verdiği 23'üncü albümünü çıkacağını söyledi.









Albüme adını veren parçanın ilk notalarını, Como Gölü'ne bakan küçük evde yazdığını söyleyen Görsev; o evde iki beste yaptığını da belirtti. Albümde sekiz yeni bestesinin olduğunu ekleyen Görsev, "Bu albümü dinleyenler, deniz kenarında açık bir ufka doğru bakmanın verdiği mutluluğu hissedecek" dedi. Kerem Görsev'in yeni albümünü merakla bekliyorum.