Sürdürülebilir modanın öncülerinden olan ve bu konuda Amerika'da okullarda ders veren ünlü modacımız Aslı Filinta, uluslararası arenada başarılı işlere imza atmaya devam ediyor.









Los Angeles'ta yaşayan Filinta, nisan ayında, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) toplantısında 'sürdürülebilirlik ve moda' konusunda konuşma yapmış ve büyük ilgi görmüştü. Hatta BM, toplantı sonrası bu konuda bir kitap hazırlamaya karar vermiş, kitabın ana temasını oluşturan bölümü de Filinta'nın yazmasını istemişti.

BM'nin, önümüzdeki ay yapacağı, sürdürülebilirlik toplantısına da yine Aslı Filinta'yı konuşmacı olarak davet ettiğini öğrendim. Nisan ayındaki konuşmasındaki gibi sürdürülebilirlik konusunda BM temsilcilerine aydınlatma yaşatacağına şüphem yok. Bu arada o toplantıda bir de bir dijital projesini sunacakmış. Anlayacağınız Aslı Filinta göğsümüzü kabartmaya devam edecek...









Ünlü yazar turneye Filinta ile çıkıyor!

Aslı Filinta asıl işini de ihmal etmiyor. Dünyaca ünlü birçok yıldızı giydiren Filinta, EstHer Perel'in de radarına girmiş. Dünya çapında tanınan başarılı bir psikoterapist, yazar ve konuşmacı olan Perel, dünya turnelerinde Aslı Filinta'dan giyiniyormuş.





Bodrum'da torun keyfi!

Dünyaca ünlü mimari tasarımcımız Zeynep Fadıllıoğlu ile yeme-içme ve eğlence sektörünün duayeni Metin Fadıllıoğlu, Bodrum'da torunlarıyla tatil yapıyor. 2010 yılında Şarık Tara'nın torunu Mehmet Tara ile evlenen ve dörder yıl arayla üç çocuk sahibi olan kızları Selin Tara sayesinde torun mutluluğu yaşayan Fadıllıoğlu çifti, tatilde de torunlarından ayrılmıyor.









Önceki günü torunları Sinan, Zeynep Defne ve Aylin ile Bodrum sokaklarında gezmeye çıkan Fadıllıoğlu çifti, orada görevli arkadaşım Ersin Al'ın objektifine takılmış. Zeynep Hanım ve Metin Bey o kadar mutlu ki, yüzlerinden okunuyor. Nasıl mutlu olmasınlar, torunları kocaman olmuş, hatta Sinan boylarını geçmiş...





Ex eşiyle yeniden evleniyor

Evliliklerinde bir yılı doldurmadan tek celsede boşanan Petek Ertüre ile Serdar Oal cephesinden herkesi şaşırtacak sürpriz bir haberim var: Yine evleniyorlar! Evet, yanlış okumadınız...









2020'de başlayan aşklarını, Ağustos 2022'de resmiyete döken ve daha altı ay dolmadan 16 Ocak'ta boşanan çift, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Önceki gün konuştuğum Petek Hanım, eski eşinin, 50 kişinin ortasında elinde 5 karatlık yüzükle yeniden evlenme teklif ettiğini söyledi. Umarım bu seferki mutlulukları daim olur. Bu arada ex'ten next olur mu, olmaz mı yaşayıp göreceğiz!!!





Evlat hasreti ikiye katlanacak

Demet Şener, geçen yıl oğlu Ömer Kutluay Real Madrid'e transfer olunca, Madrid'i komşu kapısı yapmıştı. Önceki gün karşılaştığım Demet Hanım'dan öğrendim ki, bu yıl Madrid'in yanına Londra da eklenecekmiş!









Çünkü kızı İrem de bu yıl Londra'da üniversiteye başlayacakmış. Bu arada Demet Hanım, oğluyla kızını, salı günü Paris'e tatile götüreceğini söyledi. Sonra da 25 Ağustos'ta Ömer Madrid'e, eylülde de İrem Londra'ya gidecekmiş. Çocuk hasreti ikiye katlanacak olan Demet Hanım, İstanbul- Madrid-Londra arasında mekik dokuyacak artık.





Bodrum'da vale ücreti de uçtu!

Her yıl olduğu gibi bu yaz da Bodrum ve Çeşme'den gelen fahiş fiyat haberleri tavan yapmış durumda! Ancak bir arkadaşımın geçenlerde Yalıkavak'taki ünlü marinada verdiği vale ücretini duyunca ağzım açık kaldı; tam 800 lira! İstanbul'daki beş yıldızlı otellerde dahi böyle bir vale ücreti yok.









Önceki akşam gittiğim Tophane'deki kruvaziyer limanındaki beş yıldızlı otelin valesine bu fiyatın yarısını ödedim. Aynı zamanda bir AVM ve yeme-içme mekanı olarak da hizmet veren marinada bu kadar fahiş vale ücreti olur mu? Bunun ekonomiyle falan ilgisi olamaz! Demek ki, marina tok satıcı, "buraya gelmeyin" diyorlar! Başka bir açıklaması olamaz...



Sandalet zarafetini bozmuş

Giyinme işini iyi bilen isimlerden biri olan güzel oyuncu Müjde Uzman, cesur giyim tarzı ve her daim şık görünümüyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Güzel oyuncu, geçenlerde katıldığı bir davette, bu yazın favorilerinden olan leopar desenli saten bir elbise giymişti.











Saç ve makyaj doğallığı da çok hoştu doğrusu. Ancak Müjde Uzman sandalet seçiminde hata yapmış. Kalın bantlı gladyatör tarzı sandaleti, elbisesinin zarifliğine hiç yakışmamış. Müjde Uzman, keşke ince bantlı bir sandalet tercih etseydi de dört dörtlük bir şıklık sergileyebilseydi.



TREND RADARI

Bu yazın en kurtarıcı ve popüler parçalarının başında keten pantolonlar geliyor. Tiril tiril duruşlarıyla hem sokakta hem de plajda en çok karşımıza çıkanlardan... Ayrıca bikinilerle de çok şık bir kombin yapmak mümkün.









Hasırlar, çantalardan sonra ayakkabılara geçiş yaptı. Bu yaz hasır materyallerini, sandaletlerde, terliklerde, hatta loafer'larda bile gördük. Hasır, yaz havasını stillere başarıyla taşıyor.









Transparan kumaşlar, bu sezon elbiselerde fazlasıyla kullanıldı. Hem plajda hem de sonrasındaki etkinliklerde tercih edilen transparan elbiseler, şortlarla da hoş duruyor.