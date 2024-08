Hollywood ünlüleri, yıldız futbolcular, dünyanın en zenginleri ve hatta kraliyet ailesi üyeleri Bodrum'u kapı komşusu yapmış durumda. Bodrum'dan hemen her gün dünyaca ünlü bir ismin fotoğrafı geliyor.









Bodrum'da görevli arkadaşım Ersin Al, önceki akşam da Bodrum'da, bir dönem dünyanın en ünlü mankeni olan İngiliz Naomi Campbell'i görüntülemiş. 'Türkiye'nin fahri tanıtım elçisi' olarak anılan Ömer Karacan, 2001 yılında, Naomi'yi Bodrum ile tanıştırmıştı! Naomi, o tarihten sonra resmen Bodrum aşığı oldu. Her yıl Bodrum'a gelen Naomi, bu yaz da geleneği bozmadı.









Ersin, Naomi'yi, botla geldiği Türkbükü'nde görüntülemiş. Ancak plaj kıyafetiyle karaya çıkan Campell, fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olmuş, hatta koruması müdahale etmeye kalkmış. İşte buna anlam veremedim; her yıl geliyor ve her yıl da fotoğrafları çekiliyor, şimdi bu gizem niye? Bu arada Campell, podyumların bir başka yıldızı Kate Moss'u da Bodrum'a alıştırmıştı. Bugün-yarın o da düşer.



PARİS'TE TÜRK IŞILTISI DEVAM EDİYOR

Madonna ve Kate Winslet gibi birçok starın tutkunu olduğu mücevher markasıyla büyük başarılara imza atan Ece Şirin, Hollywood'un kostüm tasarımcılarının da radarına girmiş, Cinderella filminde Camilla Caballo için koleksiyon tasarlamıştı.









Ardından da dünyada ses getiren Hollywood yapımı 'Emily in Paris' dizisinin 3. sezonu için 30 parçalık bir koleksiyon tasarlamıştı. Dizinin dün akşam yayınlanmaya başlanan 4. sezonunda da Ece Şirin'in tasarımları parlıyordu. Dizi ile Şirin'in iş birliği yeni sezonda da sürüyormuş. Dünyada ülkemizi böyle başarıyla temsil eden herkese bin teşekkür.



SÜREYYA'NIN 'İNCE'LİĞİ SÜRÜYOR

Miami'de yaşayan Süreyya Yalçın, her yaz olduğu gibi bu yazı da eşi Ozan Baran ile Bodrum'da geçiriyor. Geçen yaz aşırı zayıflığını herkesin diline doladığı Süreyya Yalçın'da bu yıl da değişiklik yok.







Çift, önceki gün sürat botlarıyla koyları turlayıp döndükleri Türkbükü'ndeki iskelede görüntülendi. Süreyya Yalçın'ın bacaklarının inceliği yine herkesin dikkatini çekti. Bu zayıflığı eleştirildiğinde, her defasında "Ben sağlıklıyım, ben böyle mutluyum" dese de vallahi biz onun bu zayıflığına bir türlü alışamadık. Umarım dediği gibi bu sağlıklı bir zayıflıktır.



AİLESİ YOK SEVGİLİSİ VAR

Türkiye'nin en zengin kadınlarından biri olan Ender Mermerci, her yaz yaptığı gibi yine torun torba tüm ailesini toplayıp Fethiye'deki lüks tatil köyünde sezonu açmıştı. Her yaz ağustosta da yine maaile Bodrum'a tatile giderlerdi.









Bu yıl gelenek bozulmuş! Ender Hanım, yine Bodrum'a gitti ama bu kez yanında ailesi değil sadece hayat arkadaşı Herman van Alkmade var. Çift, kaldıkları sitenin beach'inde objektiflere yansıdı. Belki ilerleyen günlerde kızları, torunları, damatları da gelecektir ama şimdilik baş başa tatil keyfi yapıyorlar