Caroline Koç, geçen ay, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar'ı, ailesine ait yatta ağırlamıştı. Eda, Paris'e olimpiyatlara gitmeden önce gerçekleşen buluşmanın nedenini merak etmiştim; sonunda anlaşıldı!









Caroline Koç, sahibi olduğu kahve markası için bir video serisi başlatmış ve ilk konuğu da eltisi Nevbahar Koç olmuştu. Meğer Eda da ikinci konuğu olmuş. O gün yattaki buluşmada çekim yapılmış. Çoğu esprili ve eğlenceli olan 40 soruyu oyuncu Nejat İşler sormuş, kaptanımız da tüm samimiyetle cevaplamış. Video, İngilizce altyazı ile Youtube'da yayınlanmaya başladı.









Bu arada Caroline Koç'un ticari zekasına şapka çıkarttım! Çünkü ilk iki videoyu bedavaya getirmiş durumda. Nevbahar Koç eltisi olduğu için para vermemişti, Eda'yı da kayınbiraderi Ali Koç sayesinde bedavaya getirmiş. Çünkü Eda, Ali Koç'un başkanı olduğu Fenerbahçe Voleybol Takımı'nın oyuncusu. Caroline Koç'in listesinde başka kimler var acaba...



ÜÇ AY DOLDU MÜJDEYİ VERDİLER

Ünlü oyuncular Zeynep Tuğçe Bayat ve eşi Cansel Elçin'den müjdeli haber var. Ağustos 2020'de nikah masasına oturan çift, mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmaya hazırlanıyor. Zeynep'in hamile olduğunu öğrenmiş ama kendisi nazar değer diye üç ay dolmadan açıklamak istemediği için ben de yazmamıştım.









Zeynep önceki gün hamileliğinde üç ayı geride bıraktı ve eşiyle birlikte ultrason fotoğrafıyla eşe dosta müjdeyi verdi. Bebeklerinin cinsiyeti ise henüz belli olmadı. Gönüllerinden ne geçiyor bilmiyorum ama bana bir oğulları olacakmış gibime geliyor. Sağlıkla bebeklerini kucaklarına alırlar inşallah.



ÖMER ATTI İBO COŞTU

Geçen yıl Real Madrid'in basketbol takımına transfer olan, eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay, Yunanistan'da düzenlenen U16 Avrupa Şampiyonası'nda milli formayla adeta şov yapıyor.









Ömer, önceki akşam oynanan Litvanya maçında yine harika bir performans göstererek Türkiye'yi çeyrek finale taşıdı. Oğlunun desteklemek için Yunanistan'da olan ve maçı salonda izleyen İbrahim Kutluay da mutluluktan havalara uçtu tabii ki... Ömer'in, babası gibi milli takımımıza büyük katkılar sağlayacağı çok belli. Başarısı daim olur inşallah.



LÜKS RESTORANDA IŞILTILI DAVET

Markasıyla uzun süredir sanatı mücevherlerine yansıtan Öznur Yakın, Mert Ege Köse'nin heykellerinin minyatür hallerini koleksiyonuyla birleştirmişti. Koleksiyonun ilk lansmanını Dubai'de yapan Yakın, ardından İstanbul'da görkemli bir davet vermişti.









Şimdi de koleksiyonunu Bodrum'daki tatilcilerin ayağına götürdü. Bodrum'da gerçekleşen davete, iş ve cemiyet hayatının seçkin isimleri katıldı. "Sanat ve mücevherin yolculuğunu dünyaya tanıtacağız" diyen Öznur Yakın, Bodrum'un ardından Londra'da da koleksiyonunu görücüye çıkaracakmış.