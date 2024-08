atv'de yayınlandığı dönemde izleyenleri ekran başına kilitleyen Safir dizinin başrol oyuncuları Özge Yağız ile Burak Berkay Akgül'ün set arkadaşlığı, aşka dönüşmüştü. O günden beri de aşkları mutlu mesut devam ediyor. Akgül, "Özge'ye her geçen gün daha çok aşık oluyorum" derken Yağız'a bu aşkın çok iyi geldiği her halinden belli oluyor. Neredeyse hiç ayrılmayan sevgililer bir süredir de Bodrum'da tatil yapıyor.









Ünlü çift, geçen hafta Bodrum'da bir davete katıldı. Bir otelin beach'inde yapılan davette de mutlulukları her hallerinden belli oluyordu. Hatta bir ara davetten kopup kumsalda romantik bir yürüyüşe çıktılar ki, adeta düşman çatlattılar. O anlar da, Bodrum'da görevli arkadaşım Ersin Al'ın objektifine işte böyle yansıdı. Sürekli el ele diz dize olan Özge Yağız ile Burak Berkay Akgül'ün mutluluğu daim olur ve yüzlerindeki bu gülümseme hiç eksilmez inşallah.



BABA-OĞULDAN ORTAK KUTLAMA

İş dünyasının ünlü isimlerinden Aclan Acar ile oğlu Doruk Acar, Bodrum'da ortak bir davet verdi. Bodrum'da baba-oğul davetlerine pek rastlamadığım için şaşırdım ama öğrendim ki, doğum tarihleri aynıymış ve yeni yaşlarını birlikte kutlamak istemişler.









Aclan Bey 75, Doruk Bey de 45 olmuş. Davette hem aile dostları hem Aclan Bey'in arkadaşları hem de Doruk Bey'in arkadaşları vardı. Dolayısıyla konukların yaş aralığı bir hayli fazlaydı. Birçok ünlü ismi bir araya getiren baba-oğulun doğum günü kutlaması günbatımında başlayıp gece yarısına kadar sürdü. Ben de her ikisine nice yaşlar diliyorum.



ÜNSAL SERT DELİKANLI OLMUŞ

2013'te evlenen Kaan-Nazlı Sert çifti, mutlu evliliklerini, 2014'te dedesinin ismini taşıyan oğulları Ünsal ve 2021'de de kızları Peri ile perçinlemişti. Ekim 2014'te altı aylıkken 750 gram dünyaya gelen ve üç ay kuvözde kalan Ünsal'ı senelerdir görmemiştim.









Eşi Kaan Sert ve çocuklarıyla birlikte Yunanistan'ın Leros Adası'na giden Nazlı Hanım, çocuklarıyla çekilmiş fotoğrafını sosyal medyasından paylaşınca gördüm ki; Ünsal, kocaman bir delikanlı olmuş, maşallah... Komşu'da keyifli bir tatil geçiren Sert Ailesi, fotoğraflardaki gibi hep mutlu olur inşallah.



SABANCI'YA ANLAMLI ANMA

Sabancı Ailesi'nden, duayen iş insanı Şevket Sabancı, 2021 yılında 85 yaşında aramızdan ayrılmıştı.







Eşi Hayırlı Sabancı, birinci ölüm yıldönümünde, Şevket Sabancı'yı Anma Konserleri başlatmıştı. Şevket Sabancı, üçüncü ölüm yıldönümünde yine konserle anıldı.









Hayırlı Sabancı'nın organize ettiği ve Şevket Sabancı'nın 2003 yılında yaptırdığı Bodrum Turgutreis'deki 'Şevket Sabancı Parkı'ndaki konserde Erol Evgin sahneye çıktı. Hayırlı Hanım'ın konuşmasıyla başlayan konsere, Sabancı Ailesi mensupları, merhum iş insanının sevenleri ve birçok müziksever katıldı. Nurlar içinde yatsın.