Türkiye'nin en zengin içeriğe sahip ve en çok okunan cemiyet dergisi Şamdan Plus, 20. yılını kutluyor. Dergi, 20. yaşı için çok özel bir sayı hazırladı. Bu özel sayı için ben de özel bir röportaj yaptım. İş dünyasının ve cemiyet hayatının seçkin isimlerinden Suzan Sabancı ile konuştum. Sabancı ile tatilden sosyal projelerine, çocuklarından hobilerine kadar uzanan samimi bir sohbet gerçekleştirdik. O kadar ki, ben bile kendisi hakkında birçok yeni şey öğrendim. İşte o sohbetten küçük bir bölüm...







Müzik dinlemek, tatilde en keyif aldığım aktivitelerden. Tatil için canlı müzik dinleyebileceğim yerleri tercih ediyorum. Bu ay St.Tropez'e gideceğim.

Çocuklarımla, biri yazın biri kışın olmak üzere, senede iki kez ailece tatil yaparız. Onun dışında kızımla ve oğlumla tek tek iki üç günlük seyahatlerimiz olur.

Çocuklarımla en çok keyif aldığım şey, spor yaparken veya beraber mutfağa girip yemek pişirirken yaptığımız sohbetler...

Sabah 06.00'da kalkarım. İki saat spor yaparım, 09.00-09.30 gibi iş hayatım başlar. Öğle yemeklerine gitmeyi sevmiyorum, hızlıca geçiştiriyorum. Akşam iş çıkışı arkadaşlarımla buluşup sohbet etmekten ve müzik dinlemekten hoşlanırım. Haftada iki veya üçten fazla akşam yemeğine çıkmam. Genelde 11.00 gibi yatarım. Çünkü 06.00'da kalkmak benim için önceliktir.







Her gün 18 bin adım atarım. Power walking (bir dakikada 140 adım) yaparım. Haftada üç gün pilatese giderim, dört gün de ağırlık çalışırım. Vakit bulabilirsem haftada bir-iki kere kick boksa giderim.

Çağdaş sanatı seviyorum. Modern ve büyük boyutlu eserlerden hoşlanıyorum. Türk çağdaş sanatçılarının eserlerini topluyorum. Özellikle Gülay Semercioğlu, Selma Gürbüz, Refik Anadol, Ergin İnan, Burhan Doğançay, Adnan Çoker, Bubi, Ahmet Oran sevdiğim sanatçılar.

Dansı çok severim, ders aldım. New York'ta çocuklar için çok vakit geçirdiğim dönemde, Latin dans dersleri almaya devam ettim.

Piyano çalmayı çok sevdiğim için genelde İstanbul'da evdeysem ve yoğun bir gün geçirmişsem piyano çalarak rahatlıyorum.







20 YAŞINDAKİ KENDİLERİNE MESAJ GÖNDERDİLER

Şamdan Plus 20. Yıl özel sayısında ünlü isimleri 20 yaşına geri götürdü. Onlara "Bugün, bu yaşta, 20 yaşındaki size ne söylemek isterdiniz" diye sordu. Bakın ne cevaplar gelmiş...



CANSEN KUT

"Hayatında seni üzen kişi ve olaylar için sakın üzülme, çünkü evren sana en güzelini vermek için hazırlık yapıyor."



GAMZE KEÇELİ

"İçinden geldiği gibi yaşa, yanlış yapmadan senin için neyin doğru olduğunu bilemezsin. İyiler gibi kötüler de olacak, hepsi seni ulaşman gereken yere götürecek. Sakin ol. Akışa güven. Kendini de hep çok sev."



MAYA BİTARGİL

"Gül... Çok kahkaha at. Yaptığın gibi sevdiğin her şeye çok özveriyle yaklaşmaya devam et. Zamana ve hayata güven. Endişe etme ve sevdiğin şeyleri yapmaya devam et."



MELDA KAMHİ KOSİF

"Kabullen ve bırak. Her şeyi ve herkesi kurtaramazsın. Senin kendine ve başkalarına verebileceğin en büyük hediye sevgi. Hayatı ve kendini sevmekten vazgeçme. Ve Cansen bu da geçer."







ANNE-KIZIN 20 YAŞ SOHBETİ

Şamdan Plus'ın 20. Yıl Özel Sayısı'nda bir de anne-kız röportajı yer alıyor. Cemiyet hayatından Ayşe Kucuroğlu, bu yıl 20. yaşını kutlayan kızı Suna Kucuroğlu ile röportaj yaptı. Ayşe Hanım, kızına sorular sorarken Suna da annesine "Sen 20 yaşında iken neler yaptın?" deyip onu o yaşlara götürdü. Suna'ya 20 yaşında olmak birçok güzel şey getirmiş, anlata anlata bitirememiş. Ayşe Hanım da 20 yaşında yaşadıklarını büyük bir özlemle anlatmış ve şimdiki nesille aralarında uçurum olduğunu dile getirmiş. Bence bu röportajı mutlaka okuyun.