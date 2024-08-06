Her yıl Bodrum'da tatil yapan Rahmi Koç, bu yıl da geleneği bozmadı ve Nazenin V isimli yelkenli teknesini Türkbükü açıklarına demirledi.







Bodrum'da görevli arkadaşım Ersin Al, önceki gün Rahmi Bey'i görüntülemiş. 9 Ekim'de 94 yaşına basacak olan Rahmi Bey, her zamanki gibi yine saat 18.00'de teknesinden inip tam bir saat yüzmüş.







Ancak bu kez genelde yaptığı gibi teknesinin etrafında değil sahile yakın bir yeri tercih etmiş. Çünkü deniz dalgalıymış, o yüzden de botla sahile gidip orada ritüelini gerçekleştirmiş. Tabii korumaları da yanındaymış. Rahmi Bey'in bu yaşta, bu enerjisine hayranım doğrusu. Allah herkese, 93 yaşındaki Rahmi Koç gibi yaşlanmayı nasip etsin.



EVLİLİK BİLMECESİ!

2016'da boşanan Zeynep Yılmaz, yıllar sonra kalbinin kapısını açtığı Bülent Ciritci ile büyük aşk yaşıyor. Geçen hafta İtalya'da baş başa tatil yapan çiftle ilgili sosyete camiasında iddialar da havada uçuşuyor. İddiaların hepsi de evlilikle ilgili.









Sosyetede kimileri "evlenecekler" derken kimileri de "evlenmezler" diyor. Vallahi Zeynep Yılmaz'ın evliliğiyle ilgili bahis açılsa şaşırmayacağım! Bu arada Zeynep Hanım, yakın çevresine evlenmeyi düşünmediğini söylüyormuş ama arkadaşları, "Teklif gelirse evlenir" diyor. Hadi hayırlısı, bakalım zaman ne gösterecek...



AFRİKA'DA 'BÜYÜK BEŞ'İN PEŞİNE DÜŞTÜLER

İş insanı, sosyetesi, sanatçısı derken herkes Bodrum'a gidip Ege'nin serin sularında serinlerken kendini vahşi doğanın içine atanlar da var. Üstelik en sıcak yazın yaşandığı bugünlerde!









Ünlü iş insanı Erkan Güral'ın eşi Yelda Güral, çocukları Demir Nafi ve Selay'ı alıp Afrika'ya safariye gitti. Yelda Hanım ve çocukları, Tanzanya'da safariye çıkıp vahşi hayatı deneyimledi. Cipe binip vahşi doğada, 'Büyük Beş' diye adlandırılan aslan, leopar, fil, gergedan ve bufaloların peşine düştüler. Büyük Beş'in hepsini görebildiler mi bilmiyorum ama görünen o ki keyifleri yerinde.



BERRİN AK'TAN YENİ BİR MARKA

Türkiye'ye getirdiği dekorasyon markaları ile adından söz ettiren Berrin Ak, portföyünü genişletiyor. Yaklaşık 11 yıl önce, dünyaca ünlü bir Amerikan markasının ülke dışındaki ilk mağazasını Türkiye'de açan Ak, şimdi de İngiliz Kraliyet Ailesi'nin de gözdesi olan bir markanın dünyadaki ilk mağazasını İstanbul'da açmaya hazırlanıyor.







Markanın CEO'su Pamela Harper ve ekibi, Haliç'te açılacak olan lüks bir otelde yer alan mağazanın hazırlıklarını görmek için İstanbul'a gelmiş. Bu arada otelin sahibi Fettah Tahmince, Pamela Harper ve Berrin Ak'a, oteli gezdirmiş.