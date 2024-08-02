Dünyanın en önemli moda ve yaşam kültürü dergilerinden GQ, Türkiye 12. yılını kutluyor. GQ Türkiye, artık geleneksel hale gelen yıldönümü kutlamasını Bodrum'da gerçekleştirdi.









Titanic Luxury Collection Bodrum'da iki gün süren kutlama, yine birçok ünlü ismi bir araya getirdi, yine birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı ve yine çok eğlenceli geçti.





Burak Berkay Akgül, Özge Yağız



AXE Premium Collection ve premium otomotiv markası Lexus sponsorluğunda gerçekleşen GQ Türkiye 12. yıldönümü kutlama etkinliklerinde; Selahattin Paşalı, Alp Navruz, Mert Yazıcıoğlu, Büşra Develi, Sümeyye Aydoğan,









Seda Şahin Vardar - Bülent Cankurt - Milka Karaağaçlı İnce



Nesrin Cavadzade, Yusra Geyik, Buse Buçe Kahraman, Halil İbrahim Göker, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, Burak Çelik gibi ekranlardan tanıdığınız ünlü oyuncular bir araya geldi.





Şebnem Dinçgör Zuhal Pirinçcioğlu





Ünlü konuklar, hem deniz ve güneşin hem gastronomi deneyimlerinin hem de müzik ve eğlencenin keyfini çıkardılar. Cemiyet hayatından konukların da renk kattığı kutlama yine büyük ses getirdi. Bodrum'da herkes GQ Türkiye'nin bu kutlamasını konuşuyor.

