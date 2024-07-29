Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman ile Aslı Selgur'un küçük kızları Arzu Duruman da yuvadan uçtu. Nisanda nişanlandığı iş insanı Emir Gülan ile resmen hayatını birleştirdi. Arzu Duruman'ın, Tarabya'daki doğduğu evin bahçesinde cuma günü yapılan minik nikah törenine 12 kişi katıldı.







Aslında 13. bir konuk daha vardı ama onun kendisi değil fotoğrafı oradaydı. Arzu Duruman'ın ablası Ebru Duruman, İsviçre'de yaşadığı ve 8,5 aylık hamile olduğu için gelemedi ama yerine yeni çekilmiş ve birebir boyutlarda basılmış fotoğrafı kardeşinin mutluluğuna şahitlik etti.







Tebrik etmek için aradığım Burak Duruman; "Arzu, 'Ablam da yanımda olsun' diye tutturunca, kuzeni Merve Üstünel böyle bir yol buldu. Ebru'yu her yere yanımızda taşıyoruz" dedi. Ebru Duruman, cumartesi akşamı bir mekanda yapılan düğün partisinde de baş köşedeydi! Arzu Duruman, umarım eşiyle bir ömür mutlu olur.







KRİZ BİTTİ KALPLİ FOTOĞRAFLAR BAŞLADI

Geçen hafta, Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın modacı eşi Cemre İnan, Instagram sayfasındaki 'İnan' soyadını 'Kar' olarak değiştirince benim gibi herkes "Acaba boşandılar mı?" diye düşünmüştü. Doğrusunu öğrenmek için açtığım telefonlarımdan sonra Cemre Hanım, Instagram'daki soyadını tekrar 'İnan' olarak güncellemişti. Neyse ki, krizi kısa sürede çözmeyi başardılar. Uzun süredir eşiyle fotoğrafını paylaşmayan Cemre Hanım, son olarak bu kalp emojili fotoğraflarını paylaştı. Ne diyelim; Allah bozmasın...







BEACH'TE RENKLİ DAVET

İstanbul'un elitlerinin tam kadro göç ettiği Bodrum'da davetler hız kesmeden devam ediyor. Hafta sonunda yine bir davet gerçekleşti ve birçok ünlü isim bir araya geldi. TAV İşletme Hizmetleri Satış ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Aylin Alpay'ın ev sahipliğinde ünlü bir beach'te yapılan 'Yaza Merhaba' daveti çok renkli geçti. Yaz şıklığını yansıtan rengarenk kıyafetlerini giyip beach'e gelen ünlü konuklar, bu kez denizin ve güneşin değil eğlencenin keyfini çıkardı.







BAŞARISININ SIRRI MÜŞTERİSİNİ DÜŞÜNMEK

Astronomik fiyatlarıyla dikkat çeken Bodrum'da ipin ucu kaçtı diye yazmıştım. Ama işini layıkıyla yapan, müşterisini düşünen işletmeler de var. Onlardan biri de Ali Ünal'ın sahibi olduğu, Ali Sayar'ın işlettiği Yalıkavak'taki mekan. Ünal öyle bir fiyat politikası uyguluyor ki, mekana giden mutlu ayrılıyor. Yemekleri ve eğlencesiyle mekan Bodrum'un en çok iş yapanlarından. Demek ki, müşteriden fazlasını istemezsen karşılık buluyor. Astronomik fiyat çekenin kulağına küpe olsun.