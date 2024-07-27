Efsane futbolcumuz Tanju Çolak, 60 yaşında torunları ikiledi. Oğlu Anıl Çolak'ın Eylül 2017'de evlendiği ve Aralık 2021'de ilk torununu kucağına veren Amerikalı avukat gelini Emily Wolfford Çolak, Tanju'ya bir kez daha torun mutluluğu yaşattı.









Emily Hanım, kızları Eva'nın ardından, geçen hafta Leo Atlas adını verdikleri oğullarını dünyaya getirdi. Eşi Aysu Hanım ile doğumdan bir süre önce Amerika Washington'a gittiğini öğrendiğim Tanju'yu tebrik etmek için aradım; sesindeki mutluluk ve heyecan inanılmazdı.







"İkinci torunumu kucağıma aldığım için çok mutluyum; ailece havalara uçuyoruz. Oğlum Anıl'ı futbolcu yapamadım ama Leo Atlas inşallah çok iyi bir futbolcu olur. Dedesini geçmesi için de onu çok ama çok çalıştıracağım" dedi. Torunu sağlıkla büyür inşallah. Bu arada Leo Atlas'ın Tanju'yu geçmesi zor; yedi kez gol kralı olmak ve Avrupa'da Altın Ayakkabı almak kolay değil...



SAĞLIKLI ÇAY DAVETİ!

İstanbul'un elitleri neredeyse tam kadro Bodrum'da olduğu için bütün davet, tanıtım ve kutlamalar da orada oluyor. Önceki gün de diyetisyen Şükran Yıldız'ın, kendi özel formülüyle hazırladığı çayının tanıtım daveti vardı.









Ünlü marka danışmanı Sedef Çalarkan'ın ev sahipliğinde, Erkan Ünal'ın sahibi olduğu mekanda gerçekleşen davete, birçok ünlü isim katıldı. Şükran Yıldız çayını anlatırken sağlıklı beslenmeyle ilgili faydalı bilgiler de verdi. Ünlü konuklar çaylarını içerken sağlıklı beslenme tüyoları da almış oldu.



KRALİÇELERE YILLAR ÇOK İYİ DAVRANIYOR!

Önceki gün sosyal medyada dolaşırken, önce Jülide Ateş'in, ardından da Pınar Özdemir Hotiç'in paylaştığı aynı fotoğraf çıktı karşıma. Jülide Ateş, 1990 yılında Türkiye Güzeli seçilmişti.









Türkiye'nin ilk özel kanalının, 1991 yılında ilk kez düzenlediği güzellik yarışmasının birincisi de Pınar Özdemir olmuştu. Meğer o yarışmada Özdemir'in başına kraliçe tacını bir yıl öncenin güzeli olan Jülide Ateş takmış. Ve o gün dostlukları başlamış ve 33 senedir de devam ediyormuş. Bu arada, aradan 33 yıl geçmesine rağmen her ikisinin de güzelliklerinden hiçbir şey kaybetmemelerine ne demeli!



SEVENLERİNİ KORKUTTU

Ülkemizin ünlü bir yatak ve mobilya şirketinin sahibi olan Nuri Öztaşkın, sevenlerinin yüreğini ağzına getirmiş! Nuri Bey yaklaşık 15 gün önce kalp kriz geçirmiş! Yakınları tarafından acilen hastaneye kaldırılan ve hemen müdahale edilen Nuri Bey'in birkaç gün sonra da tıkalı damarlarına stent takılmış.









Ama öğrendim ki Nuri Bey, bir de Amerika'daki bir hastaneye gidip kontrol olmak istiyormuş. Modacı eşi Dicle Hanım ile birlikte pazartesi günü Amerika'ya gidiyormuş. Anlaşılan ilk evliliğinden 29 yaşında bir kızı ve Dicle Hanım'dan da 11 yaşında oğlu olan Nuri Bey'i bu kalp krizi çok korkutmuş...



4 KALEM PİRZOLA 6.500 LİRA OLUR MU?

Astronomik fiyatlar yüzünden her yaz herkesin diline doladığı Bodrum'da bu yaz ipin ucu iyice kaçtı! Öyle rakamlar duyuyorum ki, gerçekten inanamıyorum. Önceki gün bir arkadaşımla karşılaştım, bu sezon açılan ve çok popüler olan bir mekana dört kişi yemeğe gittiklerini ve 50 bin lira hesap ödediklerini söyledi!









Oğlu ile popüler bir beach'e giden başka bir arkadaşımın söylediğini okuyunca, eminim sizin de gözleriniz yuvalarından çıkacak! Canı pirzola çeken oğluna sipariş vermek isteyen arkadaşım, fiyatının 6 bin 500 lira olduğunu görünce vazgeçmiş. Hali vakti bir hayli yerinde olan bu arkadaşım "Kendimi enayi gibi hissetim, sipariş vermeden mekanı terk ettim" dedi. Pes ki ne pes! Dört kalem pirzolaya 6 bin 500 lira fiyat çekmek ne demek Allah aşkına!



GÜZELİM ELBİSEYE YAZIK OLMUŞ!

Makyaj videoları ile hayatımıza giren ve zaman içinde geçirdiği değişimle bambaşka birine dönüşen Danla Bilic, geçenlerde katıldığı bir davette ayna detaylı bir elbise giymişti. Bilic'in saç-makyaj ve elbisesi gerçekten çok hoş.









Ancak tek bir detay Bilic'in o güzel görünümüne gölge düşürmüş! Elbisesinin boyu kendisine fazla uzun gelmiş. Elbisesinin boyu tam bileklerinde bitseydi kesinlikle daha hoş duracaktı. Bu boy elbise ve altına giydiği dolgu topuk terlikleri çok yanlış seçimler olmuş. O güzelim elbiseye yazık etmiş!



TREND RADARI

Denim şıklığı yazın elbiselerle devam ediyor. Büstiyer kesim ile denim kumaş hoş bir ahenk ortaya koyuyor. Hem feminen hem de spor... Yaz akşamları için harika bir seçim.









Rafya yazın en öne çıkan materyali olmaya devam ederken, aksesuarlardan sonra kıyafetlerde de kullanılmaya başladı. Kesinlikle yazın enerjisini yansıtan ve karizmatik bir stil ortaya koyan parçalardan...









Eğlenceli detaylar aksesuarlarda öne çıkıyor. Yazın eğlenceli ruhuna ayak uyduracak detaylarla süslü tasarımları gardırobunuza mutlaka ekleyin.



