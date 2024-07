Sima Tarkan ile Mark Başoğlu, 20 Eylül'de, Venedik'teki San Clemente Adası'nda, üç gün üç gece sürecek bir düğünle evlenecek. Düğüne iki aydan fazla var ama bekarlığa veda ettiler bile!







Ablası Dila Tarkan Doğruer ve yakın arkadaşları, hafta sonunda, Sima Hanım'a, Mikonos'ta bekârlığa veda partisi düzenledi. Partinin sürprizi ise, herkesin vücuduna, müstakbel damadın çıkartmalarını yapıştırmasıydı.







Mark Başoğlu da geçen hafta Ibiza'da bekarlığa veda etmişti ancak öğrendim ki, her ikisinin de bekarlığa veda partileri devam edecekmiş. Üç gün üç gecelik düğünden önce 40 gün 40 gece bekarlığa veda edecekler galiba.



50. YAŞA ÇOK ÖZEL HEDİYE

Ünlü turizmci Kerem Tümay'ın, 50. yaş gününde, diş hekimi eşi Birgül Tümay'dan unutulmaz bir hediye aldığını öğrendim. Kerem Bey, yıllardır ünlü tenor Andrea Bocelli'nin, doğduğu Toskana'daki Lajatico kasabasında, yılda bir kez verdiği konseri izlemek istiyormuş ama bir türlü olmamış.









Birgül Hanım eşini, doğum gününe denk gelen bu yılki konsere götürmüş. Üstelik bu yıl tenorun 30. yıl konseriymiş. Johnny Depp, Will Smith, Placcido Dominco ve Eros Ramazotti de konserdeymiş, hatta sahneye de çıkmışlar. Kerem Bey bu yaş gününü hiç unutmayacak.



BODRUM'DA IŞILTILI DAVET

Fatoş Altınbaş, her yaz olduğu gibi bu yazı da Bodrum'da geçiriyor ama orada sadece tatil yapmıyor aynı zamanda çalışıyor da. Hafta sonunda da sahibi olduğu mücevher markasının yeni koleksiyonunun tanıtımı için bir davet verdi.







Fatoş Hanım'ın, Türkbükü'ndeki ünlü bir otelde verdiği davete, cemiyet ve moda dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Konuklar, Fatoş Hanım'ın 'Cosmos' adlı yeni koleksiyonunu tek tek inceleyip beğendikleri tasarımları satın aldı. Şıklıklarıyla dikkat çeken ünlü konuklar, keyifli saatler geçirip ışıldayarak davetten ayrıldı!