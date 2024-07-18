Türkiye'nin en büyük bankalarından birinin yönetim kurulu başkanı olan Suzan Sabancı 'radyocu' oluyor. Evet yanlış okumadınız, Suzan Hanım çok yakında pazar günleri, yabancı müzik çalan ünlü bir radyoda programa başlıyor.







Suzan Hanım'ın müziğe merakını bilirdim de bunu radyoda program yapacak seviyeye taşıyacağı, aklımın ucundan bile geçmezdi. Fakat öğrendim ki, benim gibi Suzan Hanım'ın müziğe olan merakını bilen radyo sahibi Cüneyt Ortan, Suzan Hanım'a teklif götürmüş.







Üniversiteden de arkadaşı olan Cüneyt Bey, "Suzan, neden bu hobini insanlarla paylaşmıyorsun? Üstelik sen paylaşmayı seversin" deyince Suzan Hanım da "Tamam" demiş. Suzan Hanım, artık pazar akşamları radyoda mikrofon başında geçip ünlü radyocularla rekabet edecek. Suzan Sabancı'nın radyoda çalacağı müzikleri ve neler söyleyeceğini çok merak ediyorum ama başarılı olacağına da şüphem yok...



PLAJDA YORGUNLUK ATTI

Pek çok iş dalında faaliyet gösteren bir holdingin yönetim kurulu başkanı İzzet Garih, bugünlerde Bodrum'da yorgunluk atıyor. Mecazi anlamda söylemiyorum; İzzet Bey gerçekten Bodrum'da yorgunluk atıyor!







Eşi Roksi Hanım ile birlikte bir süredir Bodrum tatilinde olan İzzet Bey'i, önceki gün, muhabir arkadaşım Ersin Al, plajda uyurken görüntülemiş. Eşiyle geldiği plajda şezlongda uyuyakalan İzzet Bey, abartısız bir saat uyumuş. Plajdaki kalabalık, gürültü, eşinin kalkıp oturması, denize girip çıkması, velhasıl hiçbir şey İzzet Bey'i uyandırmamış. Artık nasıl yorulduysa, plajda bütün yorgunluğunu atmış.



BEACH'TE AİLE SAADETİ

Aralıkta Petra adını verdikleri üçüncü kızlarını kucaklarına alan Niv-Romina Garih çifti, maaile Bodrum'da tatilde. Garih Ailesi, önceki gün Bodrum'un popüler beach'lerinden birinde objektiflere yansıdı.







Garih çifti, Mayıs 2015 doğumlu Alaia ve Eylül 2019'da dünyaya gelen Gaia ile deniz keyfi yapmış. Bu arada yedi aylık olan kızları Petra'yı dadısına emanet etmişler. Örnek anneliği, herkesin dilinde olan Romina Hanım, denizden çıkar çıkmaz soluğu minik kızı Petra'nın yanında almış. Bazı sosyetikler gibi çocukları evde bırakıp beach'e gelmemişler, ailece keyif yapmışlar...



BODRUM'DA SERGİLERE DEVAM

Sanat, bu yaz da Bodrum'da zirve yapacak gibi görünüyor diye yazmıştım; dediğim gibi de oldu. İstanbul'un ünlü galerileri ve sanatçıları, ardı ardına eserlerini Bodrum'daki tatilcilerle buluşturmaya devam ediyor.







Sanat dünyasının önde gelen galerilerinden Vision Art Platform da, Bodrum Edition otelinde, 'Summer On The Line' adlı sergisini açtı. Fırat Arapoğlu küratörlüğünde, ilhamını yazdan alan sekiz sanatçının eserinden oluşan serginin açılış daveti, Bodrum'daki sanat tutkunu ünlü isimleri bir araya getirdi.