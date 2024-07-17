Geçen yıl Çağla Şıkel'in buz dolu bir fıçıya girmesiyle başlattığı, ardından Neslişah- Engin Altan Düzyatan, Melis-Mustafa Sandal, Neva Dürüst gibi isimlerin de denediği bu akıma, her gün yeni bir isim kapılıyor.







Bağışıklığı güçlendirdiği ve metabolizmaya fayda sağladığı iddia edilen bu akımın son takipçisi ise Aslı Ekşioğlu oldu. Ancak önceki gün yabancı basında bu konuyla ilgili bir haber okudum ve açıkçası tedirgin oldum.







Haberde, dünyanın farklı ülkelerinde, bu buz fıçısı modasına uymak isterken hayatını kaybeden 100'ün üzerinde insan belirlendiğini yazıyordu. Özellikle kalbi ile ilgili problemi olanların kesinlikle bunu denememesi gerektiği; kalp krizini tetikleyebileceği ve hatta öldürebileceği uyarısı da vardı.







Bu arada bağışıklığı güçlendirdiği ve metabolizmaya fayda sağladığına dair kanıtlanmış bir bilgi de yokmuş. Aman dikkat, Instagram'da fotoğraf paylaşmak için hayatınızı riske atmayın derim!!!



'HAYATIN ŞİFRELERİ'Nİ HERKESLE PAYLAŞTI!

Sosyal yardım çalışmalarıyla herkesin gönlünü kazanan girişimci iş insanı Kadriye Olgar da yazarlığa soyundu. Martta eşi Güven Olgar ile 51. evlilik yıldönümlerini kutlayan







Kadriye Hanım, tecrübelerinden damıttığı bilgilerle başta gençler olmak üzere herkesin faydalanabileceği 'Hayatın Şifreleri' adını verdiği kitabını okurla buluşturdu. Kadriye Hanım kitabında, yaşama sevincini asla kaybetmeden, hayatın yokuşlarını nasıl tırmandığını, sert virajlarını nasıl döndüğünü ve uçurumlarını nasıl aştığını tüm samimiyetiyle anlatıyor.



İBİZA'DAN İLAN-I AŞK

Son dönemin en çok dikkat çeken oyunculardan biri olan Özge Özacar, nisanda gönlünü Gaziantep'in ileri gelen ailelerinden Erhan-Mine Özmen çiftinin oğulları Oğuz Özmen'e kaptırmıştı. Ailesinin un firmasında başkan yardımcısı olan Oğuz Özmen ile Özge Acar, ne ilişkileri hakkında konuşuyor, ne de yan yana fotoğraf veriyordu.







Aşklarını gizli yaşayan aşıklar, sonunda bu kuralı bozdu. Özge Özacar, birlikte İbiza'ya tatile gittiği sevgilisi Oğuz Özmen ile bir fotoğrafını paylaşıp altına da kalp emojisi koydu. Ünlü oyuncu, bu paylaşımıyla aşkını, dosta düşmana ilan etmiş oldu. Bence bu aşk gelecek vadediyor.



AİLEDEN BİRİ OLMUŞ

Geçen ay dedikoducuların ayırdığı Özlem Yıldız ile Mete Vardar'ın aşklarının mutlu mesut devam ettiğini yazmıştım. Aile buluşmalarına da katılan Özlem Hanım'ın, özellikle sevgilisinin kardeşi Mert Vardar'ın eşi Seda Vardar ile arasının çok iyi olduğunu eklemiştim.







Öğrendim ki, Özlem Hanım'ın sadece sevgilisinin kardeşi ve yengesiyle değil müstakbel kayınvalidesiyle de arası gayet iyiymiş. Bütün aile Bodrum'da tatilde olduğu için sık sık bir araya geliyorlarmış. Bu fotoğraf geçtiğimiz gün yapılan o buluşmalardan birinde çekilmiş. Baksanıza müstakbel gelin-kaynana ne kadar samimi.