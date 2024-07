Sanat dünyasının ünlüleri, tatil için Bodrum ve Alaçatı'ya akın etmişken Alina Boz'un Moskova'yı tercih ettiğini öğrendim. Ünlü oyuncu, doğduğu ve 7 yaşına kadar yaşadığı Moskova yakınlarında bir kasabada tatil yapıyor.









Annesinin memleketi olan bu kasabaya, hem ailesiyle hasret gidermeye hem de tatil yapmaya giden Alina Boz, yalnız da değil. Eşi Umut Evirgen de yanında. İlk kez eşinin memleketine giden Evirgen, kayınvalidesinin elini öpüp eşinin akrabalarıyla da tanışmış.









Evirgen, kasabada bulunan gölde serinleyip kayınvalidesinin yaptığı yemeklerin tadına bakıyor. Alina Boz ise telefondan ve sosyal medyadan uzak, annesiyle birlikte çocukluğunun geçtiği kasabanın keyfini çıkarırken bir yandan da teklif edilen proje ve senaryoları okuyormuş.









Arkadaşları Ege'de denizin keyfini çıkarırken Alina Boz ile Umut Evirgen'in Moskova'da gölde serinlemeye çalışması ilginç tabii ama söz konusu aileyse gerisi boş...



BODRUM'DA TATİLE BAŞLADI

1 Mayıs'ta annesi Ülkü Yalçın'ı Miami'de toprağa veren, 40'ı için Bodrum'da mevlit okutan ve hayır lokması dağıtan Süreyya Yalçın, her yaz olduğu gibi bu yazı da eşi Ozan Baran ile birlikte Bodrum'da geçiriyor. Bodrum'da görevli arkadaşım Ersin Al, Süreyya Hanım'ı botta görüntülemiş.









Geçen yıl aşırı zayıflığını herkesin diline doladığı Süreyya Yalçın, görünen o ki bir gram bile almamış! Bu arada Bodrum'daki evlerini yeniden dekore ettirdiklerini öğrendiğim Baran çifti, yine yılın sonuna kadar Bodrum'da kalacakmış.



BARSELONA'YA TAŞINIYORLAR

Cem Boyner'in yeğeni İsmail Boyner ile Necati Akpınar ve Yılmaz Erdoğan'ın şirketinin uluslararası organizasyonlar sorumlusu eşi Zeynep Boyner, Türkiye ile irtibatı koparıyor! Duydum ki, aileleri ne kadar vazgeçirmeye çalışsa da, Boyner çifti, ikizlerini de alıp Barselona'ya taşınmaya karar vermiş. Şimdilerde Barselona'da gönüllerine göre bir ev bakıyorlarmış.









Galatasaray Kulübü eski Başkanı Alp Yalman'ın yeğeni Ahmet Yalman ve eşi gibi Barselona'ya taşınıp çok geçmeden geri dönen pek çok isim biliyorum. Bakalım Boyner çiftinin Barselona macerası ne kadar sürecek...



BODRUM'DA YILDIZ YAĞMURU

Bu yaz Bodrum'da açılan bir mekan en ünlü şarkıcıları sevenleriyle buluşturuyor. İşadamı Berkin Kaya'nın yatırımı olan ve başında şirketin CEO'su Mesut Kumcuoğlu'nun bulunduğu mekan, eğlence hayatına birçok mekan kazandıran Ergun Yıldız'ın danışmanlığında açıldı.









Mekan sahnesinde, Hande Yener'den Cenk Eren'e, Ercan Saatçi'den Gülben Ergen'e, Fatih Ürek'ten Fettah Can'a kadar birçok ünlü ismi ağırlıyor. Yalıkavak'taki marinanın tam karşısındaki mekanda, yıldız yağmuru yaz boyunca devam edecek, aklınızda olsun...



EFSANE GERİ DÖNMEMİŞ!

Bodrum'da, 1979'da açılan ve bir döneme damgasını vuran Halikarnas Disko, sahibi Süleyman Demir'in, mülk sahibiyle anlaşamaması sonucu 2017'de kapanmıştı. Disko bu sezon yeniden açıldı. Ancak aynı yerde, aynı isimle açılan diskonun Süleyman Demir'le bir alakası yokmuş.









Diskosunun isminin kullanılmasından dolayı rahatsız olan Süleyman Bey, "Bu işletmenin Halikarnas ile hiçbir bağı yoktur" şeklinde bir duyuruda bulunmuş ve gerekli hukuki ve cezai işlemler başlatılmış. Adı Bodrum'la özdeşleşmiş bir markanın üzerine konmak bu kadar kolay olmamalı. Söz konusu işletmenin yaptığı çok ayıp. Yetkililer bu duruma bir "Dur" diyecektir herhalde...



TÜM HAVASI GİTMİŞ

Birlikte denizde görüntülendiği Yılmaz Erdoğan ile ilişki yaşadığı yönündeki haberleri yalanlayan genç oyuncu Cemre Ebuzziya, Bodrum'da katıldığı bir davette siyahlara bürünmüştü.









Kendine has duruşu, doğal görünümü ve özgün stiliyle merak uyandıran güzel oyucu, aslında çok da güzel bir kombinle karşımıza çıktı. Ancak iki parça gibi görünen kıyafetini blazer ile kapatarak büyük bir hata yapmış. Ebuzziya, hem kıyafetinin tüm havasını söndürmüş hem de yazın enerjisini hiç yansıtamamış.



TREND RADARI

Bu yaz hasır çantalar, günlük stile kutu modellerle taşınıyor. Hem şık hem de yaz havasını en doğru şekilde yansıtan bu modeller çok popüler.







Uçuş uçuş, pileli etekler yazın tüm enerjisini yansıtıyor. Özellikle şık bir davet için harika bir seçim olabilir.







Sarının her tonu bu yaz ön planda ama özellikle en canlı tonlarını yaz stillerinde çokça göreceğiz.