Eski Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal ile 41 yıl aynı yastığı baş koyduğu Ahu Aysal Kerimoğlu, 2008 yılında boşandı ama öğrendim ki, çiftin evliliği Antalya'da devam ediyormuş! Antalya'nın Kemer ilçesinin belediyesi, Aysal'ın, şimdiki eşi Fani Hanım'a gönlünü kaptırdığı için boşanmasına rağmen, Ünal Bey ile Ahu Hanım'ı ayırmaya kıyamamış!









Geçen hafta gittiğim Kemer'de, Ahu-Ünal Aysal Caddesi'ni görünce şaştım kaldım. Kemer'de bir otelleri olan ve zamanında ilçeye yaptıkları katkılardan dolayı bir caddeye adları verilen Aysal çifti, 16 yıl önce boşandı ama caddede evlilikleri devam ediyor.









Anlaşılan Kemer Belediyesi onları ayırmaya kıyamamış ve caddenin adını değiştirmemiş. Biten evlilik kocaman bir caddede devam ediyor. Ünal Aysal ile Ahu Aysal Kerimoğlu'nun 16 yıl önce biten evliliği Kemer'de ilelebet sürecek galiba...



BEKLENEN OLMADI!

Sosyetenin tanınmış ismi Hande Sezer Pekcan'ın, 20 küsur yıldır aynı yastığı baş koyduğu eşi Levent Pekcan'a boşanma davası açtığını yazmıştım. Aralarına 'üçüncü şahıs' girdiği düşünülen çiftin yakınları, boşanmalarının çekişmeli ve uzun süreceği konusunda hemfikirdi.









Öğrendim ki, hepsi yanılmış. Benim de temenni ettiğim gibi, Hande Hanım'ın babası Ahmet Sezer'in ismini taşıyan oğullarının hatırına kırıp dökmeden sessiz sedasız boşanmayı başarmışlar. Ne diyelim; ikisin de yolu açık olsun.



BİR SANAT MERKEZİ DE ALAÇATI'YA

İzmir'e ve İzmir'in kültür sanat hayatına katkılarıyla adından övgüyle söz ettiren iş insanı Lucien Arkas, sanatı, İzmir'in popüler tatil beldesi Alaçatı'ya da taşıyor.







"Sanat paylaşınca güzel" diyen ve şimdiye kadar sanat tutkunları için dört farklı sanat merkezi açan Arkas, beşincisini bu cumartesi Alaçatı'da ziyarete açacak. Arkas Sanat Alaçatı, kalıcı ve sürekli olmak üzere iki farklı sergiyi sanat tutkunları ile buluşturacak. 13 yılda beş sanat merkezini İzmir'e kazandıran Lucien Arkas'a kocaman bir alkış. Ayrıca bu kültür sanat oluşumunun, beldenin ilk sanat merkezi olacağını da söyleyeyim.

