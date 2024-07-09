'Yaşlı Baba Ligi'nde üçüncülük koltuğuna aday olan bankacılık sektörünün önde gelen isimlerinden Hakan Ateş, sonunda madalyasını aldı! 65 yaşındaki Hakan Ateş, geçen pazar günü baba oldu.







Ateş'in, 2022 yılında evlendiği, genel müdürlüğünü yaptığı bankada şube müdürü olan üçüncü eşi Demet Ateş, nur topu gibi bir erkek dünyaya getirdi. Hastaneye, anne ve babayı tebrik etmeye giden bir dostumdan öğrendiğime göre hem Demet Hanım'ın hem de oğlunun sağlık durumu gayet iyiymiş.







Tabii, ilk eşinden 34 yaşında Ali Özgür adında bir oğlu, ikinci eşinden de 16 yaşında Damla adlı bir kızı olan Hakan Bey de 65 yaşında bir kez daha baba olduğu için mutluluktan havalara uçuyormuş.







71 yaşında baba olan Ünal Aysal ve 66 yaşında baba olan Dikran Masis'in ardından 'Yaşlı Baba Ligi'nde bronz madalya alan Hakan Bey'i kutluyor, oğlunu sağlıkla büyütmesini diliyorum.



SÜRPRİZ AŞK SONA ERDİ!

İş insanı Sinan Temo ile Türkiye'nin ilk moda blogger ve influencer'larından Yasemin Öğün'ün sürpriz aşkını aralıkta ilk bu köşede okumuştunuz. Aylar sonra ilk kez geçen ay birlikte boy göstermeye başlayan çiftin ayrıldığını da ilk benden öğrenin.







Hatırlarsınız; iki hafta önce, "Kiminle berabersin?" diye soranlara, "Serdar Bilgili'nin yeğeniyle" diye cevap veren Yasemin Öğün'ü herkesin diline doladığını yazmıştım. Ayrılıklarına Yasemin Öğün'ün sevgilisine yaptığı bu saygısızlık mı neden oldu bilmiyorum ama geçen hafta irtibatı koparmışlar.



SOYADINI SİLİP BOŞANMA DAVASI AÇTI

Sosyetenin tanınmış ismi Hande Sezer Pekcan ile 20 küsur yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi Levent Pekcan'ın evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını yazmıştım. Aralarına 'üçüncü şahıs' girdiği düşünülen çiftin, evliliklerini kurtarmalarını temenni etmiştim ama olmamış.









Instagram hesabında eşinin soyadını silen, sadece kızlık soyadına kullanan Hande Hanım, boşanma davasını da açmış. Bu arada yakınları, boşanmalarının çekişmeli ve uzun süreceği konusunda hemfikir. Evliliklerini kurtaramadılar ama Hande Hanım'ın babası Ahmet Sezer'in ismini taşıyan oğullarının hatırına umarım kırıp dökmeden boşanmayı başarırlar.



FESTİVALDE TÜRK MARKASIYLA PARLADI

Hollywood yıldızları Türk markalarının müdavimi oldu. Dünyaca ünlü birçok yıldız gerek modacılarımızdan gerekse mücevher tasarımcılarımızdan seçtikleri ürünlerle şıklıklarını tamamlıyor.







Onlardan biri de Oscar'lı Hollywood yıldızı Kate Winslet. Ünlü yıldız, Münih Film Festivali'nde kameraların karşısına yine mücevher tasarımcısı Ece Şirin'in tasarımlarıyla çıktı. Festivalde 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü alırken Winslet'in kulaklarında Ece Şirin tasarımı ay ve yıldız küpe ve elinde de Venüs yıldızının olduğu bir bileklik vardı. Modada adımızı dünyaya duyuran tasarımcılar kocaman bir alkışı hak ediyor.