Sosyetenin sevilen ismi Burcu Erçil ile iş insanı Mehmet Yayla'nın sürpriz aşkını geçen yıl ağustosta herkes benden öğrenmişti. Mehmet Yayla'nın aralık başındaki doğum gününü kutlamak için gittikleri Milano'da, Burcu Erçil'e evlilik teklif edip "Evet" cevabını aldığını ve yılbaşı arifesinde Mehmet Bey'in ailesinin Ankara'dan İstanbul'a gelip Burcu Hanım'ı ailesinden isteyeceğini de yazmıştım.







İsteme merasiminde yüzükleri takan 'hızlı aşıklar'ın bu yaz nikah masasına oturmaya karar verdiğini de eklemiştim. Dediğim gibi de oldu. Burcu Erçil ile Mehmet Yayla, önceki akşam sadece aileleri ve yakın dostlarının katıldığı Boğaz'daki beş yıldızlı bir otelde minik bir törenle evlendi.









Üçüncü kez nikah masasına oturan Burcu Erçil'in ilk evliliğinden bir oğlu, Mehmet Yayla'nın ise önceki evliliğinden ikizleri var. Beş kişilik kocaman bir aile olan çifte, bir ömür mutluluklar diliyorum.



SEVGİLİSİNE SAYGISIZLIK EDİYOR!

Aralık ayından bu yana flört ettiği Sinan Temo ile aşkını artık göz önünde yaşamaya başlayan Yasemin Öğün'ü herkes diline dolamış durumda! Haksız da sayılmazlar hani!







Çünkü Yasemin Öğün, "Kiminle berabersin?" diye soranlara, "Serdar Bilgili'nin yeğeniyle" diye cevap veriyormuş! Sevgilisinin ismini bile anmıyormuş. Ne kadar ayıp, ne büyük bir saygısızlık! Sinan Temo'nun bundan haberi var mı bilmiyorum ama olsa buna izin vermez herhalde. Bu arada çevresinde "Kendisini fotoşopladığı gibi sevgilisini de fotoşopluyor" diye dalga konusu olan Öğün, umarım tez zamanda bu yanlışından döner.



TEKLİF YOK KUTLAMA VAR

Aşklarını ilk bu köşeden öğrendiğiniz Demet Şener ile Tolga Arman'ın evleneceğine dair haber vardı bir gazetede. Demet Şener'in, Tolga Arman'dan evlilik telifi aldığı ve üçüncü kez "Evet" dediği yazıyordu! Külliyen yanlış...







Evlilik teklifi falan yok! Ay dönümlerini kutlamayı çok seven aşıklar, Tolga Bey'in Bodrum'daki evinde ilişkilerinin 35. ayını kutladı; durum bundan ibaret. Önümüzdeki ay ilişkilerinin 3. yılını kutlayacak olan çiftten Demet Şener, her seferinde "Biz birbirimize gönülden bağlıyız" diyor. Kim bilir; belki yakında ilişkilerini resmiyete de dökebilirler ama o zaman bu zaman değil!!!



ÖNCE TATİL SONRA OKUL

Ünlü isimler okulların tatile girmesinin ardından çocuklarını yurtdışına yaz okullarına göndermeye başladı. En favori destinasyon da Amerika. Melda Sinan Kosif çifti de büyük kızları Melina'yı, Amerika'nın en ünlü okullarından Brown Üniversitesi'nin yaz okuluna yazdırdı.







Kosif çifti, bayram tatilinden de yararlanıp kızlarını alıp Amerika'ya gitti. Melina'nın okulu ay başında başlayacak. O zamana kadar ailece tatil yapacaklar ve sonra da Kosif çifti, Melina'yı okuluna teslim edip Türkiye'ye dönecek.



BODRUM'DA SANAT SEZONU BAŞLIYOR

Sanat bu yaz da Bodrum'da zirve yapacak gibi gözüküyor. İstanbul'un ünlü galerileri ve sanatçıları yavaş yavaş Bodrum'a göçmeye başladı. Yerli ve yabancı pek çok ünlü sanatçının eserlerini İstanbul'da sanat tutkunlarıyla buluşturan Sevil Dolmacı'nın da, 16 Temmuz'da, Bodrum Tilkicik Koyu'ndaki lüks bir otelde, 'Golden Hour' adını verdiği sergisini açacağını duydum.







Dünya çapında tanınmış Türk ve uluslararası çağdaş sanatçıların heykel ve resimlerinden oluşan dikkat çekici seçki, 15 Eylül'e kadar sanat tutkunlarıyla buluşmaya devam edecekmiş, bilginize...



YANLIŞ MODEL SEÇMİŞ

Bir dönem moda programı da sunan başarılı sunucusu Ebru Akel, Bodrum'da katıldığı bir davette tam bir yaz görünümü sergiledi. Giyinme işini iyi bilenlerden olan Ebru Akel'in üzerinde bu sezonun favori silüetlerinden cut out detaylı bir elbise vardı.







Elbisesi aslında gerçekten çok şık bir tasarım ancak maalesef bu model, Ebru Akel'i olduğundan çok daha kalın göstermiş! Ebru Akel, bu kadar geniş bir cut out detayı yerine daha farklı bir model seçseydi, daha ince görünürdü.



TREND RADARI

Makyaj stillerinde bu yaz doğallık ön planda. Kat kat sürülen fondöten ve allıklar yerlerini ince formüllere bırakıyor. Özellikle stick allıklar bu yaz çok moda.







Bu sezon modada güller açıyor. Çiçek desenli kıyafetlerde özellikle büyük güller ön planda. Çevremiz gül bahçesine dönecek gibi...









Bu yaz plajlarda leopar modası öne çıkıyor. Günlük hayattaki popülerliklerini deniz kenarına taşıyan leopar desenini bikini ve mayolarda çok göreceğiz.