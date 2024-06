Ünlü manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy, 4 Aralık 2022'de, karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. "Kaza değil, cinayet" diyerek hukuk mücadelesi başlatan Ulusoy, 13 Ekim'deki duruşmada sürücüye 'taksirle adam öldürmek'ten verilen 4.5 yıl hapis cezasını az bulmuş; 'bilinçli taksir'den yargılanması için İstinaf Mahkemesi'ne başvurmuştu. İstinaf Mahkemesi'ndeki duruşma dün gerçekleşti ve Özge Ulusoy hukuk mücadelesinde bir başarı kazandı.







Savcılık makamı, sürücünün 'bilinçli taksir'den yargılanmasını talep etti. 12 Eylül'de yapılacak duruşmada, sürücünün ne kadar ceza alacağı belli olacak ama daha önce verilen 4.5 yıldan daha fazla ceza alacağı kesin gibi... 1.5 yıldır, adaleti yanıltmaya çalışanlarla mücadele ettiğini belirten ve "Babam gitti, bir daha dönmeyecek biliyorum ama adalet hepimize lazım" diyerek sürdürdüğü hukuk mücadelesini kazanan Özge Ulusoy'u kutluyorum. Mücadelesi birçok kişiye örnek olacak bence.







AYHAN SİCİMOĞLU BENİ HİÇ ŞAŞIRTMADI!

Müzisyen ve TV programcısı Ayhan Sicimoğlu'nun, parasını isteyen tekne personelini tokatlamasına tüm Türkiye çok şaşırmış durumda! Doğrusu ben hiç şaşırmadım... Ciddi bir beyin ameliyatı geçirip bakıma muhtaç kalan 40 yıllık eşi Zeynep Akar'ı, "Yeter, iki yıldır ben bakıyorum, bundan sonra ailen baksın" deyip terk eden bir insandan bu da beklenir. Bir de 'Kumpas, şantaj, montaj' diyerek kendini savunmaya çalıştı ama bu da bana pek inandırıcı gelmedi. Çünkü benim haberimi de yalanlamaya çalışmış ama yazdıklarıma cevap verememişti. Bu olayla Ayhan Sicimoğlu'nun gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıktı!







MÜZEDE GECE BULUŞMASI

Önceki akşam, İstanbul Modern'de 'A Night To The Museum Gala Night' etkinliği gerçekleştirildi. Oral-B'nin sponsorluğunu, Şamdan Plus'ın da basın sponsorluğunu üstlendiği gece, iş, cemiyet ve sanat dünyasından birçok seçkin ismi bir araya getirdi. P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ve İstanbul Modern yetkililerinin ev sahipliği yaptığı gecede, markanın sanata verdiği destek anlatılırken Oral-B'nin yeni marka yüzünün oyuncu ve seramik sanatçısı Yağmur Tanrısevsin olduğu da açıklandı. Çok renkli geçen A Night To The Museum Gala Night, geç saatlere kadar sürdü.