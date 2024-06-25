Antiaging ve Biyokimya Uzmanı Doktor Ayşegül Çoruhlu, bir spor eğitmeniyle dalga geçmeye çalışırken kendisi dalga konusu oldu! Spor eğitmeni Ebru Gülay'ın Instagram'da bir paylaşımını, "Kim bu az kafalı" notuyla tanıdığı bir spor eğitmenine göndermek isteyen Çoruhlu, yanlışlıkla Ebru Gülay'ın kendisine göndermiş!







Ebru Gülay da kibar bir dille, "Buyurun bana yazdınız sanırım. Sizin yaşınızdaki ve pozisyondaki birine pek yakıştıramadım" diye cevap vermiş. Böyle baltayı taşa vuran ne yapar, özür diler değil mi?







Ayşegül Çoruhlu öyle yapmamış; "E az çalışan zekaya ne diyim" diye hakarete devam etmiş. Ebru Gülay da sosyal medyadan bu yaşananları ifşa edip TV programları yapan ve gazetelerde köşesi olan ünlü doktorun saygınlığını yerle bir etti!







Gülay bunu yaparken, "Örnek biri değil. Bu da kanıtı oldu. Koskoca 'doktor'a bakın. Doktor olunca herkesi normal sanıyorsunuz..." diye bir de not düşmüş. Bence Ayşegül Çoruhlu hak etmiş, siz ne dersiniz?







JET-SET BODRUM'DA BULUŞTU

Lübnan asıllı Kanadalı Joey Ghazal'ın kurucusu olduğu, Londra, Dubai ve Ibiza'nın canlı eğlence konsepti ile tanınan dünyaca ünlü restoran, Türkiye'deki ilk şubesini Maxx Royal Bodrum Resort'da açtı. Joey Ghazal'ın ev sahipliği yaptığı bir partiyle kapılarını aralayan restoranın açılış davetine, dünyaca ünlü model Natalia Vodianova, tasarımcı Nedine Kanso, yönetmen Souraya Chalhaoub, müzisyen Gstaad Guy gibi dünya jet-seti'nden pek çok ünlü katılırken, bizim elitlerden de Suzan Sabancı, Burcu Esmersoy, Başak Dizer Tatlıtuğ, Begüm Kıroğlu, Emir Bahadır gibi ünlü isimler vardı.







GÖRENLER HAYRAN OLDU!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yoğun geçen sezonun ardından eşi Başak Dizer ve oğulları Kurt Efe ile birlikte önceki hafta Bodrum sezonunu açmıştı. Bodrum'da görevli arkadaşım Ersin Al, aile tatiline devam eden oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'u Yalıkavak'ta jet-surf yaparken görüntülemiş. Ünlü oyuncu, sörfün üzerinde, profesyonellere taş çıkartan performansıyla görenleri şaşkına çevirmiş. Su sporlarının birçok dalını deneyen ve hepsinde de başarılı olan Kıvanç Tatlıtuğ'u, son gözdesi olan jet-surf ile Bodrum koylarında bu yaz çok göreceğiz gibi geliyor bana...







BU AŞK GELECEK VADEDİYOR

Serdar Bilgili'nin yeğeni, iş insanı Sinan Temo ile Türkiye'nin ilk moda blogger ve influencer'larından Yasemin Öğün'ün sürpriz aşkını aralıkta ilk bu köşede okumuştunuz. Aylardır ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya özen gösteren aşıklar, sonunda bu kuralı bozdu. Bayram tatilini baş başa Bodrum'da geçiren Temo ile Öğün, hafta sonu katıldıkları bir davette objektiflere böyle poz verdi! Birbirlerine çok iyi geldikleri ve çok mutlu olduklarını duyduğum aşıklar, böyle insan içine karışıp birlikte poz verdiklerine göre bu ilişki gelecek vadediyor gibi gözüküyor.