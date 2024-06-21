Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Belçikalı futbolcu Dries Mertens, İstanbullu olmaya karar vermiş! Ağustos 2022'de Galatasaray'a gelen Mertens, taraftarı ve kulübü çok sevdiğini ve futbolu Galatasaray'da bırakmak istediğini söylediğinde bu kadarını düşünmemiştim. Ancak yakın çevresinden öğrendim ki, Galatasaray'da jübile yapıp İstanbul'da kalmayı planlıyormuş. Hatta oturacağı eve karar vermiş ama evdeki hesap çarşıya uymamış!







Eşi Kat Kerkhofs ve oğlu Ciro ile Maçka'da bir rezidansta kirada oturan Mertens, evini o kadar sevmiş ki, satın almak istemiş. Ancak ev sahibi, 20 milyon dolar (Türkçesi 650 milyon lira) isteyince hevesi kursağında kalmış. Galatasaray'dan yılda yaklaşık 3 milyon Euro kazanan Mertens, şimdilik ev satın alma işini rafa kaldırmış. Kirada oturmaya devam edecek olan ünlü futbolcuya şimdi Türk arkadaşları daha uygun fiyata ev bakıyormuş. Zaman ne gösterir bilinmez ama şimdilik Mertens İstanbullu olmaya kararlı görünüyor.







KISMETİNİ KENDİSİ KAPIYOR!

Oyuncu Demet Özdemir, konuk olduğu bir televizyon programında, "Aşkın uzun süre devam edebileceğini düşünmüyorum. Bende kısa sürüyor" diye talihsiz bir söylemde bulunmuş! Güzel oyuncu, toplamda 253 gün evli kaldığı müzisyen Oğuzhan Koç başta olmak üzere, bundan önce birlikte olduğu erkek arkadaşlarına ayıp etmiş! Bu arada videoyu izledim, bence söylediğine kendi de inanmıyor! Sırf konuşulmak için söylemiş ama bilmem farkında mı, bu sözlerle kendi kısmetini kapatıyor!!!







ÇOCUKLARINI ALIP BABA EVİNE GİTTİ

Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile iş insanı Volkan Bahçekapılı, Ramazan Bayramı arifesinde hepimizi şaşırtıp, 10 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti. Bu bayramı da ayrı geçiren eski çiftten Buse Terim, velayeti kendisinde olan kızları Nil ve Naz ile birlikte Bodrum'da baba evinde tatil yapıyor. Bu arada 'evlilik birliğinin temelden sarsılması' gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşanan çiftin arasının gayet iyi olduğunu, kızlarının mutluluğu için de sık sık bir araya geldiklerini duyuyorum. Umarım hep böyle devam eder.







TEKNEDE DOST TATİLİ

İstanbul'un elitleri, bu bayram tatilini genelde teknelerinde geçirmeyi tercih etti. Beyza Uyanoğlu da onlardan biriydi. Feryal Gülman ve Dalia Garih'i teknesinde misafir eden Beyza Hanım, dostlarıyla birlikte bayram boyunca Fethiye ve Göcek koylarında tatilin keyfini çıkardı. Beyza Hanım ve dostları, hafta sonuna kadar tekne tatiline devam edecek. Bu arada tekne tatilinde, Beyza Hanım'ın 2017'de boşandığı Murat Aslan'dan olan oğlu Muratcan da var. Uzun zamandır görmediğim 13 yaşındaki Muratcan, kocaman bir delikanlı olmuş, maşallah.