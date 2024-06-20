Ersin Kayalar'ın 2015'te boşandığı İspanyol eşi Carmen'den olan 25 yaşındaki oğlu Kerem, beş yıldır flört ettiği, İlhan-Öykü Karadeniz çiftinin 22 yaşındaki kızı Dilhan'a geçen yıl ağustosta evlilik teklif etmişti.







Genç aşıklar, ekim ayında da, Karadeniz çiftinin Beykoz'daki evlerinin bahçesinde nişanlanmıştı. Ailelerinin de çok iyi anlaştığı çiftten, herkes düğün tarihi beklerken maalesef ayrılık haberi geldi! Herkesin birbirine çok yakıştırdığı Kerem ile Dilhan, nişanı atmış!







Ne oldu da nişanı attılar ve altı yıllık aşklarına yazık ettiler öğrenemedim ama aileleri de bu ayrılığa çok üzülmüş. Bu arada Dilhan, sosyal medya hesabında, Kerem ile olan bütün fotoğrafları silse de eski nişanlısını takibi bırakmamış. Bence bu aşkın tekrar başlama ihtimali büyük!







KUTLAMA İÇİN SINIRI GEÇTİLER

Nurettin Hasman ile Güliz Onursal'ın ikiz kızlarından Mina Eleftrahidis, geçen yıl haziranda annebabasına ikinci torun mutluluğunu yaşatmıştı. Mart 2020'de, Londra'da tanıştığı, kendisi gibi mimar olan Yunan Statihis Eleftrahidis ile evlenen Mina, Zoe adını verdikleri kızını dünyaya getirmişti. Zoe'nin birinci yaşı, yaşadıkları Londra'da değil baba evinde yani Yunanistan'da kutlandı. Sınırımızın yarım saat ötesindeki Alexandroupoli'de tatilde olan çift, Zoe'nin yeni yaşını da orada kutladı. Tabii, Mina'nın ailesi ve dostları da İstanbul'dan üç saat uzaklıktaki Alexandroupoli'ye gidip onların bu mutluluğuna ortak oldu.







ÇANTA BİLMECESİ!

Bayramı eski eşi Metin Şen ve oğulları ile Göcek'te geçiren Aslı Gümüşel, tatile çıkmadan, moda danışmanı arkadaşı Melis Ağazat'ın doğum günü yemeğine katılmıştı. Önceki gün sosyal medyada, bu yemeğin fotoğraflarına denk gelince şaşırdım!







Çünkü başrolde doğum günü kızı Melis Ağazat değil bir çanta vardı! Yıllarca bekleme sırası olan lüks Fransız markasının çantası, elden ele dolaşmış. Aynı çantayla hem Aslı Gümüşel hem de Melis Ağazat poz verip sosyal medyalarında paylaşmışlar. Acaba çanta kimin, ben çözemedim; sizce kimin?







BAHÇEDE LEZZETLİ DAVET

Dünyanın en lüks otel gruplarından birinin Boğaz'da geçen yıl açtığı otel, geçtiğimiz hafta, terastaki bahçesini hizmeti soktu. Otel, teras bahçesinin açılışı için de bir davet verdi. Yaz sezonunun başlamasına rağmen şehri terk etmeyip İstanbul'da kalan cemiyet hayatından ünlü isimler davetteydi. Konuklara, otelin şeflerinin leziz ikramları ve gurme yazar Elif Edes'in terastaki bahçeden toplanan malzemelerle hazırladığı renkli kokteyller ikram edildi. Boğaz manzaralı bahçeyi herkes çok sevdi; bence bu yaz, bu bahçede çok davet olur.