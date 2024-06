Geçen yıl 27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ'dan boşanan Arzum Onan'ın kalbini yeni bir aşka açtığını önceki gün tüm Türkiye benden öğrenmişti. İki ay önce Arzum Onan'ın kalbini çalmayı başaran kişinin Los Angeles'ta yaşayan bir Türk iş insanı olduğunu öğrenmiş ama ismine ulaşamamıştım. Çok yakında bu şanslı beyefendinin kimliğini de buradan ifşa ederim demiştim! Dediğim gibi de oldu.







İşte Arzum Onan'a çok iyi geldiği söylenen Türk iş insanının ismi: Orkan Özkan. Arzum Onan gibi başından bir evlilik geçen Orkan Bey'in, neredeyse boyunca iki kızı olduğunu da öğrendim. Cemiyet hayatından ve basından uzak durduğu için olsa gerek hakkında başka bir bilgiye ulaşamadım. Orkan Bey, işleri yüzünden sık sık İstanbul'a geliyormuş ve iki aydır da İstanbul'a gelmek için artık bir sebebi daha olmuş! Arzum Onan ile Orkan Özkan'ın mutlu mesut giden aşkları daim olur inşallah.







ANNESİ İÇİN BODRUM'DA MEVLİT OKUTTU

Dünyanın en zenginleri listesinde yer alan babası Faruk Yalçın'ı 2008'de kaybeden Süreyya Yalçın Baran, 1 Mayıs'ta da annesi Ülkü Yalçın'ı Miami'de toprağa vermişti. Süreyya Hanım her yaz yaptığı gibi, eşi Ozan Baran ile Bodrum sezonunu henüz açmadı ama vefatının üzerinden 40 gün geçen annesi Ülkü Hanım için Bodrum'da mevlit okuttuğunu öğrendim. Süreyya Hanım, ayrıca annesi için Bodrum merkez, Gündoğan ve Türkbükü'nde hayır lokması dağıttırmış. Allah kabul etsin, annesi nurlar içinde uyusun...







BU BAYRAM DA BİR ARADALAR

Metin Şen ile Aslı Gümüşel'in 23 yıllık evlilikleri, geçen yıl 13 Mart'ta tek celsede bitmişti. Çoğu boşanan çift birbirinin gözünü oymaya çalışırken, onlar dost kalmayı başarmıştı. Geçen yıl olduğu gibi bu bayram tatilini de çocukları Berke ve Batu ile birlikte geçiren eski çift, Göcek'te tatil yapıyor. Aslı Hanım, önceki gün eski eşi Metin Bey'in, Gökay Deniz ve Murat Özgel ile ortak Göcek'te açtığı yeni mekanındaydı. 535 bin takipçili sosyal medya hesabından mekanın bir fotoğrafını paylaşıp altına da, "Göcek'te en kaliteli mekan" yazarak reklamını yaptı.







YENİ CİCİLERİ ÇOK BEĞENİLDİ

Zamansız ve cinsiyetsiz tasarım anlayışı, kendine has stil seçimleriyle kısa sürede Latince 'Nehir' anlamına gelen markasıyla adından söz ettiren Dicle İpek Öztaşkın, yeni sezon koleksiyonunu bir davetle tanıttı. Dicle Hanım, Marakeş'ten ilham aldığı yeni koleksiyonu ile gardıroplara egzotik bir zerafet getirmeyi hedeflediğini ve bir tasarımcı olarak her şeyden önce hikayesi olan işlere imza atmak istediğini söyledi. Dicle Hanım'ın yeni sezon cicileri, davete katılan moda tutkunu ünlü isimlerden büyük övgü aldı.