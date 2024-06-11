65 yaşındaki bankacı Hakan Ateş, üçüncü kez baba olmaya hazırlanıyor! Evet, yanlış okumadınız... 3 Aralık 2022'de nikah masasına oturduğu, genel müdürü olduğu bankada şube müdürü olarak çalışan üçüncü eşi Demet Ateş, oğluna yedi aylık hamile... İlk evliliğinden 34 yaşında Ali Özgür adında bir oğlu, ikinci evliliğinden de 16 yaşında Damla adında bir kızı olan Hakan Ateş, yıllar sonra tekrar baba olacak olmanın heyecanını yaşıyor.







Hafta sonu eşi Demet Hanım ile bir davete katılan Hakan Bey'in resmen ağzı kulaklarındaydı. Bu arada Hakan Bey, 'Yaşlı Baba Ligi'nde üçüncülük koltuğuna oturacak. Birincilik koltuğunda 71 yaşında baba olan Ünal Aysal, ikincilik koltuğunda 66 yaşında baba olan Dikran Masis oturuyor. Ağustos ayında Hakan Ateş'i üçüncülük koltuğuna oturtacak olan Demet Hanım, umarım sağlıkla bebeğini kucağına alır.







CEM HAKKO'DAN ANLAMLI HEDİYE

Babalar Günü arifesinde; Cem Hakko'nun dostlarına, babası Vitali Hakko'nun hayatını anlatan 'Hayatım Vakko' kitabını hediye gönderdiğini öğrendim. Cem Bey'in kitabı hediye ettiği isimlerden biri de Cefi Kamhi. Hediyeyi alan Cefi Bey, sosyal medyadan bir teşekkür metni yayınladı: "Hakko Ailesi'ne güzel ve zarif hediyelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Babalarına yakışanı yapmışlar. Nur içinde yatsın, böyle evlatlar yetiştirdiği için de herhalde halen gurur duyuyordur." Cem Hakko, babasının adını yaşatmak için o kadar çok şey yapıyor ki, vallahi bravo. İşte hayırlı evlat böyle olur...







Cem Bey, 2007'de vefat eden babası Vitali Hakko'nun kaleme aldığı hayatını, 2012 yılında 'Hayatım Vakko' adıyla bastırmıştı.







NE DİYORSAM O!

Zeynep Beşerler ile Emir İçgören'in evliliklerinin sallantıda olduğunu da, Emir Bey'in evi terk ettiğini de ve Ayşegül Kuru ile yasak aşk yaşadığını da ilk bu köşede okumuştunuz. Başta boşanmamak için ayak direyen Zeynep Hanım'ın pes edip şubatta resmen boşandıklarını da yine ilk ben yazmıştım. Boşandıktan sonra Ayşegül Kuru ile ortalarda arz-ı endam eylemeye başlayan Emir İçgören, önceki gün Takvim'den Doğan Savaş'ın objektifine yakalandı ve aşkları belgelendi! "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır" sözü ne kadar doğru değil mi?







KOMŞU'YA KONSERE GİTTİLER

Dünyaca ünlü İngiliz müzik grubu Coldplay, Atina'da, cumartesi ve pazar üst üste iki konser verdi. Hal böyle olunca da; İstanbul'un elitleri, burunlarının dibine kadar gelen grubu izlemek için resmen Komşu'ya akın etti. Hem Komşu'da iki gün tatil yapan hem de hayranı oldukları grubun konserini izleyenler arasında, Dalia Garih, Melis Çiftçi ve kızları Alisa ve Melisa Gürsoy, Aylin Şavkan, Nuri-Dicle İpek Öztaşkın, Seda-Mete Vardar gibi birçok ünlü isim vardı. Bence artık Coldplay'in İstanbul'da konser verme zamanı geldi, baksanıza bizim elitler peşinden koşuyor.