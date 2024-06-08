Sosyetede bugünlerde yine çok acayip bir dedikodu dolaşıyor. "Yok artık" dedirtecek dedikoduya göre; geçen yıl 23 yıllık eşi Metin Şen'den boşanan Aslı Gümüşel ile yakın dostu Ebru Ceylan'ın arasına bir 'erkek' girmiş!







Aslı Hanım ile Ebru Hanım, aynı erkeğe aşık olmuş ve bu yüzden de en az 20 yıllık dostlukları sona ermiş. Doğrusu bu dedikoduya inanmadığım için pek oralı olmamıştım! Ancak önceki gün İzmirli bir arkadaşımdan bu dedikoduyla ilgili detaylar gelince "acaba mı" dedim.







Bugünlerde İzmir, Aslı Gümüşel ile Ebru Ceylan'ın, İzmirli bir iş insanı için birbirlerine girdiği dedikodularıyla çalkalanıyormuş! Ünlü bir mobilya markasının sahibi olan bu iş insanının ismini de söylediler ama evli ve çocuklu olduğu için yazmak istemedim. Bu dedikodu, bana çok 'acayip' gelse de ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler...



İSTANBUL MODERN'DEN ÇOK ÖZEL BİR SERGİ

Eski yerinde geçen yıl hizmete açılan yeni binasıyla ödüllere doymayan İstanbul Modern'de dün yine harika bir sergi açıldı. Tüm dünyada gerçekleştirdiği proje ve yapıtlarıyla büyük ilgi gören







İzlandalı- Danimarkalı sanatçı Olafur Eliasson, 30 yıllık kariyerinden kapsamlı bir seçkiyi, İstanbullu sanat tutkunlarının beğenisine sundu. Sanatçının, "Senin Beklenmedik Karşılaşman" adını taşıyan Türkiye'deki bu ilk sergisinde, 40'a yakın yapıt yer alıyor. Eliasson'un sergisi 9 Şubat 2025'e kadar devam edecek.



YARIN SEZONU AÇIYOR

Bodrum'da, Tilkicik Koyu'ndaki otel ve plajı ile adından söz ettiren Ali Ünal, 2021 yazında da Yalıkavak Kızılburun'da restoran açmıştı. Harika günbatımı manzarası ve lezzetli yemekleriyle restoranın ciddi bir müdavim kitlesi oluştu.







Restoranın müdavimleri Bodrum'a göçmeye hazırlanırken Ali Ünal da yarın sezonu açıyor. Ünal, restoranın işletmesi ve müzik direktörlüğünü bu sezon da Ali Sayar'a, mutfağını da Şef Ertan Özturan'a emanet etmiş. Ali Ünal ve ekibine hayırlı bir sezon diliyorum. Güzel bir manzarada yemek yiyip iyi müzik dinlemek isterseniz aklınızda olsun.



BABALARA SAYGI DAVETİ

Cemiyet hayatının ünlüleri, Şamdan Plus ile Ramsey işbirliğinde Hakkasan'da düzenlenen Babalar Günü davetinde bir araya geldi. Şehrin gözde restoranının ın terasında gerçekleşen davete, eşleriyle birlikte gelen ünlü babalar, bir yandan Boğaz manzarasında harika lezzetleri tadarken bir yandan da Ramsey'in R- Design Summer Ramsey 24 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu'nu inceleme fırsatı buldu.









Babalara saygı davetine, Aslı-Kaan Cüreklibatır, Ferruh-Sibel Karakaşlı, Yusuf- Nefise Karatay Day, Melis-Burak Hatipoğlu ve Tuba-Cem Ergin'in de aralarında olduğu pek çok ünlü isim katıldı.



MODELDE BİR SORUN VAR!

Dansları, şarkıları ve son zamanlarda hızına yetişemediğimiz aşk hayatıyla gündemde olan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, hafta içinde katıldığı bir ödül töreninde pembelere bürünmüştü.







En iyi stillerin ödüllendirildiği bu gece için başarılı şarkıcının saç-makyaj ve renk seçimi gerçekten çok doğruydu. Ancak elbisesinin modelinde bir 'olmamışlık' vardı! Elbisenin transparan detayları, maalesef tüm havasının kaybolmasına neden olmuş. Bu tasarım iki parçalı bir model olsaydı veya detaylara boğulmasaydı kesinlikle daha zarif görünürdü.



'MASA PARASI' DA NEREDEN ÇIKTI!

Sezonun açılmasıyla birlikte, Bodrum ve Çeşme'dan gelen fahiş fiyat haberleri yine tavan yapmış durumda! Ancak İstanbul'daki bazı mekanların da onlardan aşağı kalır yanı yok! Bir arkadaşımın, Kuleli'deki bir mekanla ilgili anlattıklarını dinleyince ağzım açık kaldı!







Kuleli'de denize sıfır konumu ve lezzetleriyle popüler olan bir balık restoranı, kahvaltı servisi de yapıyormuş. Ancak kahvaltıya gittiğinizde kazayla sakın deniz kenarındaki masalara oturmayın! Çünkü kahvaltı parası dışında 1000 lira da 'masa parası' alıyorlarmış! Vallahi pes; bakalım daha neler duyacağız!!!



TREND RADARI

Aksesuarlarda klasik silüetler, artık yerlerini daha sanatsal olanlara bırakıyor. Özellikle çantalarda zanaatkarlık harikalarını bu yaz çok göreceğiz.









Bu yaz plajlar altınla sarmalanacak. Plaj koleksiyonlarında sık sık karşımıza çıkacak olan altın, bu yazın popüler rengi. Metalik tonların arasından özellikle altın sıyrılıyor.

