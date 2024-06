27 Ekim 2010'da, Roma'da, Türkiye Büyükelçiliği'nde evlenen Abdullah-Selin Denizli çiftinin evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını önceki yıl ilk bu köşede okumuştunuz. Çocukları Cem (11) ve Kerem Ege (5) ile iki yıldır İzmir'de yaşayan Selin Hanım ile İstanbul-İzmir arasında mekik dokuyan Abdullah Bey'in, aradan bu kadar zaman geçmesine rağmen halen resmen boşanmaması, yakınları için hep bir umut olmuştu.







Doğrusu; ben de her şeyi yoluna sokabileceklerini düşünmüştüm ama maalesef olmamış! Yaklaşık 1.5 yıldır ayrı yaşayan çift, 13 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak tek celsede bitirmiş. Medenice boşanmayı ve arkadaş kalmayı başaran çiftin, neredeyse her hafta sonunu çocuklarıyla birlikte geçirdiklerini duydum, bravo doğrusu. Ayrılırken birbirlerinin gözünü oymaya çalışan çiftler örnek alır inşallah.



GÖCEK'İN YENİ LEZZET DURAĞI

Levent'teki dünyaca ünlü Fransız restoranlarının ikinci şubesini Beykoz'da açan girişimci ortaklar Metin Şen, Gökay Deniz ve Murat Özgel, şimdi de Göcek'e dümen kırdı.







Ünlü tatil beldesinde yeni bir markayla lezzet tutkunlarının karşısına çıkan ortaklar, mimarisi Abdullah Burnaz ait, menü danışmanlığını Ali Ronay'ın yaptığı mekanları için açılış daveti verdi. Özgün mutfağı ve şık ambiyansıyla davetlilerden tam not alan restoranın bu yaz Göcek'in en popülerlerinden biri olacağı kesin.



RİKA EVİNE GELDİ

Haziran 2019'da basketbolcu Caner Erdeniz ile evlenen ve aynı yıl kasımda kızı Vina'yı dünyaya getiren oyuncu Müge Boz, cumartesi günü ikinci kez anne olmuştu.







Bebeklerinin cinsiyetini doğumda öğrenen çift, oğullarına bolluk, bereket anlamına gelen Rika adını verdi. Kızları Vina ile uyumlu olsun diye bu adı veren çift, önceki gün aile fotoğrafı çektirdi. Bu arada, ocak ayında "Annelik olayı hiç de kolay değil. Vina'nın uyku sorunu artık canıma tak etti. Tükendim ki ne tükendim" deyip dert yanan Müge Boz, umarım Rika ile aynı sorunu yaşamaz.



OĞULLARINI KUCAKLARINA ALDILAR

Ülkemizin önde gelen tekstil markalarından birinin patronu olan Yalçın Ayaydın ile eşi Tunay Hanım, ikinci torun mutluluğu yaşıyor. Eylül 2014'de Talat Abdik ile evlenen, 2016'da mutlu evliliklerini kızları Selin ile taçlandıran Ayaydın çiftinin kızları İpek Abdik, önceki gün de oğlunu kucağına aldı.







İpek Hanım'ın da, Kerim adını verdikleri oğullarının da sağlığının gayet iyi olduğunu öğrendim. Bu arada oğlunu kucağına alan Talat Bey'in mutluluktan ayakları yere basmıyormuş! Selin gibi Kerim'i de sağlıkla büyütürler inşallah.