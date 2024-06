Türkiye'nin en ünlü caz piyanistlerinden olan, albümleri ve konserleri büyük ilgi gören müzisyen Kerem Görsev'in (62) kalbi yine pır pır atıyor! 22 yıl evli kaldığı Pınar Kapralı'dan Eylül 2017'de boşanan ünlü müzisyen, dört ay sonra şef Deniz Kurt ile nikah masasına oturmuştu.









6 yıl süren bu evliliği de geçen aralık ayında bitmişti. Kerem Görsev'in, arayı çok açmadan yeni bir aşka yelken açtığını öğrendim. Görsev'in gönlünün yeni sultanı da tanıdık bir isim. Özel bir televizyon kanalında hazırlayıp sunduğu kültür-sanat programı ile adından söz ettiren Azeri asıllı müzisyen Narmin Balayeva.







Bakü Müzik Akademisi Opera Oyunculuğu ve Şan bölümünden mezun olan 37 yaşındaki Balayeva, 2016'da master için ülkemize gelmiş. Çiçeği burnunda aşıkların yaklaşık iki aydır flört ettiklerini öğrendim. Biraz araştırınca; Kerem Görsev'in şubat ayında Balayeva'nın programına konuk olduğunu öğrendim. Sanırım aşkları o programdan sonra başladı. Umarım mutlulukları daim olur.



13. KEZ KUTLANACAK

İş insanı Belgin Aksoy'un Türkiye'den dünyaya yaydığı Global Wellness Day (GWD), 13. yılını kutlamaya hazırlanıyor. GWD bu yıl, 'MagentaNature' teması ile dünyada on binlerce farklı noktada, milyonlarca insan tarafından, eş zamanlı olarak sadece ücretsiz etkinliklerle,







8 Haziran'da kutlanacak. 2024, GWD'in odak noktasının insan ile doğa arasındaki derin bağlantıya odaklandığı ve iyi yaşam için kapsamlı bir yaklaşımı savunduğu yıl olarak ilan edilmiş. GWD, 'MagentaNature' teması ile her yaştan insanı doğayla uyumlu bir yaşamı keşfetmeye davet ediyor.



İRİS İLE 'COSMOS'A YOLCULUK

Fatoş Altınbaş, yaratıcısı ve kreatif direktörü olduğu mücevher markasıyla bir ilke imza attı. Fatoş Hanım, yeni koleksiyonunu, yapay zeka ile yaratılan manken 'İris' ile tanıttı. Fatoş Hanım, geçen hafta verdiği bir davetle de İris'i, cemiyet hayatından dostlarıyla tanıştırdı!







Davete katılan Aslı Ekşioğlu, Aslıgül Atasagun, Milka Karaağaçlı İnce, Dicle Öztaşkın, Gamze Keçeli, Ceylan Çapa gibi ünlü isimler, hem İris ile tanıştı hem de İris'in tanıttığı Fatoş Hanım'ın yeni tasarımlarını inceledi. Konuklar, Fatoş Altınbaş'ın geri dönüştürülmüş altın kullanarak tasarladığı Cosmos mücevherlerini çok beğendi.



TATİLCİLERİ SÜRPRİZ BEKLİYOR

Feyzan Cihan ile Atilla Bingöl'ün sahibi olduğu, 'eller havaya' eğlencesinin en popüler mekanı, cumartesi günü İstanbul'daki adresinde kış sezonunu bitirdi. Her yaz olduğu gibi insanları eğlendirmeye, Alaçatı'da devam edecekler.







Önceki gün konuştuğum Atilla Bingöl, Alaçatı'daki mekanlarını 14 Haziran'da açacaklarını söyledi. Bu arada, 9. sezonlarını yaşayacakları Alaçatı'da adres değiştirdiklerini de öğrendim. Marina Alaçatı'daki yeni yerlerinde, yeni dekorasyon ve çok özel sürprizlerle tatilcileri karşılayacaklarmış. Sürprizlerini öğrenemedim ama mekanın yine en eğlenceli adreslerden biri olacağına şüphem yok.