Tanışmalarının birinci yıldönümü olan 20 Temmuz'da nikah kıyan, 12 Ağustos'ta Monako'da düğün yapan, beş ay sonra da boşanmaya karar veren Doğukan Dudaroğlu ile Alara Mildon'a birileri "dur" desin!









Boşanma aşamasındaki çiftlerin birbirinin gözünü oymaya çalıştığı hepimizin malumu ama onların yaptığı birbirlerine değil minicik kızlarına zarar veriyor! Alara Hanım'ın 19 Şubat'ta dünyaya getirdiği bebeğine Fatoş Mila adını vermesi ve babasına kı- zını göstermemesi...









Doğukan Dudaroğlu'nun Aile Mahkemesi'ne başvurup, kızına kayyım atanmasını isteyip iki haftada bir görme kararı aldırması... Hatta kızının ismini değiştirilip nüfusa Zeynep Lia olarak tescil ettirmeye çalışması...









Daha karar çıkmadan, kızıyla fotoğrafını paylaşıp altına Zeynep Lia yazması... En vahimi de; Alara Mildon'un, hamileyken eşinin kendisine şiddet uyguladığını iddia etmesi... Gördüğünüz gibi bütün kavga dövüş minicik Fatoş Mila üzerinden yürüyor, bu çocuğa yazık değil mi? Yarın öbür gün bunlar karşısına çıkmayacak mı? Bence aile büyükleri acilen duruma el atmalı...



MEZUNİYETTE 'MUTLU' TABLO

2014'te beş yıllık evliliklerini sonlandıran Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç'ın oğulları Hüseyin Kaya liseden mezun oldu. Röportajlarında, "Ben zor bir adamım" dese de;







ilk eşi Hülya Avşar gibi, Feraye Tanyolaç'la da gayet medeni bir şekilde ilişkisini sürdüren Kaya Çilingiroğlu, annesi Gülümser Çilingiroğlu ile oğlunun mezuniyet törenine katıldı.







Hüseyin Kaya ile birlikte fotoğraf çektiren ve bunları sosyal medyalarından paylaşan ex çift, sanki boşanmış gibi değil de, mutlu bir aile tablosunu yansıtıyorlardı. Bravo doğrusu.



BU KEZ CİDDİ GALİBA!

15 Aralık 2019'daki izdivaçlarını ilk benden öğrendiğiniz, oyuncu Naz Elmas ile iş insanı Erol Özmandıracı'nın tatsız boşanma haberini de ilk bu köşede okumuştunuz.







Çift, Temmuz 2022'de tek celsede boşanmıştı. Boşanmanın ardından Naz Elmas, adını halen aşk dedikodularından uzak tutarken, o eski hızlı günlerine çabuk dönen Erol Bey, ayına çapkınlık turlarına başlamıştı. Yaklaşık iki yıldır karda yürüyüp izini belli etmeyen Erol Bey, adının Çınar Bozyel olduğunu öğrendiğim sevgilisi ile son zamanlarda davetlere katılıp bir de poz vermeye başladı. Görünen o ki, bu sefer ciddi bir ilişki yaşıyor.