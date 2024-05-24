24 Ağustos'ta, eşi Ali Sabancı ile bot kazası geçirip yüzünden ağır şekilde yaralanan Vuslat Doğan Sabancı, kazadan tam 9 ay sonra insan içine çıktı! Eski görünümüne kavuşabilmek için ekim ayında ABD'ye giden Vuslat Hanım, önce üç kez New York'ta, ardından da Los Angeles'ta bıçak altına yatmış ve şimdiye kadar da ailesi dışında kimseyle görüşmemişti.









Vuslat Hanım, hafta sonunda İstanbul'a geldi ve önceki gün de bir davet verdi. Onu, 9 ay sonra insan içine çıkaran ise sanat oldu. 'Emanet' adlı sergisinin açılış için verdiği davette 9 ay sonra bütün dostlarıyla görüştü. Sergide, Vuslat Hanım'ın eserleri çok beğenildi ama en çok konuşulan ise doktorların ortaya çıkardığı eserdi!







Çünkü kazada, yüzündeki tüm kemikleri kırılan, damak ve çene kısmında büyük hasar oluşan Vuslat Hanım, neredeyse eski görünümüne kavuşmuş. Çok dikkatli bakıldığında izler görünse de davetteki herkes, doktorların çok iyi iş çıkardığını konuşuyordu. Dostları gibi ben de Vuslat Hanım'ı böyle gördüğüme çok sevindim.



YENİ ANNE ESKİ FORMUNA KAVUŞMUŞ

Eylül 2021'de Gökhan Kokuludağ ile nikah masasına oturan Cengiz- Demet Sabancı Çetindoğan çiftinin ilk göz ağrıları Pırıl Kokuludağ, 29 Nisan'da kızı Yasemin'i dünyaya getirmişti.







Pırıl Hanım'ın üç gün önceki sosyal medya paylaşımını görünce gözlerime inanamadım! Öyle fit ve zayıf görünüyordu ki, 21 gün önce doğum yaptığına inanmak için resmen bin şahit ister! Tamam, Pırıl Hanım dikkatli beslenip, sporunu da ihmal etmeyerek hamileliğinde de çok kilo almamıştı ama bu kadar kısa sürede eski formuna kavuşmasına bravo doğrusu.



ÖDÜLÜ TUNÇ KURT ALDI

Dünya çapında tanınan yazar Gülten Dayıoğlu, Türkçemizi doğru ve yalın kullanan yeni kuşak yazarların yetişmesine katkı sağlamak amacıyla, 2007 yılında Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı'nı kurmuştu.









Her yıl belirli alanlarda ödül veren vakfın 2023 Çocuk Roman Ödülü, "Profesör 104- Nükleer Çağ" adlı romanıyla Tunç Kurt'un oldu. Tunç Kurt'un ödülünü, Vali/Mülkiye Başmüfettişi Funda Kocabıyık, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, Yazar Gülten Dayıoğlu, Murat Dayıoğlu ve Cemal Dayıoğlu takdim etti.



MARDİN'DE İLGİ ODAĞI OLDU

10 Mayıs'ta başlayan ve 10 Haziran'a kadar sürecek olan 6. Mardin Bienali'nin en dikkat çeken etkinliklerinden biri de "Invited: Müşterek/ Unified" sergisi. Bilginin ve kültür sanat üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla kurulan Bor Sanat'ın desteklediği "Invited: Müşterek/ Unified" sergisi; 6. Mardin Bienali'nde ilgi odağı oldu.







Ebru Nalan Sülün'ün küratörlüğünde gerçekleşen sergide, Ahmet Rüstem Ekici & Hakan Sorar, Cansu Sönmez ve Mehmet Çimen'in eserleri yer alıyor. 'Exit' adlı bağımsız sanat alanının dört ayrı mekânında ve sokağa da taşan sergide hakikaten ilginç eserler yer alıyor.