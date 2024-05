Cemiyet hayatının en üretken kadınlarından olan, ressam, mimar ve tasarımcı Eda Zamanpur'un meğer başka marifetleri de varmış. Şamdan Plus'a verdiği röportajdan öğrendim ki, Eda Hanım, aynı zamanda fotoğraf çekiyormuş, masa styling'i yapıyormuş, çiçek aranjmanıyla ilgileniyormuş, seramikle uğraşıyormuş ve dalga sörfüne başlamış.









Bunlar da yetmemiş olacak ki, Eda Hanım, şimdi de çalışma tulumu tasarlamış ve yakında satışa sunacakmış. Ve bunlara ek bir de havuz tasarımına başlamak istiyormuş. Vallahi bravo...







Bu arada Eda Hanım, hayatının dönüm noktasının Ferhat Zamanpur ile evlenmek olduğunu söylemiş. "Ferhat benim ekip arkadaşım, hayat arkadaşım, sevgilim ve kısacası her şeyim. Biz kendimize Team FEDA diyoruz. Yani bir ekibiz, birbirimizin her anlamda yanındayız, beraber eğleniyoruz, beraber çalışıyoruz..." demiş. Allah bozmasın, mutlulukları daim olur inşallah.



DOSTLARI SÜRPRİZ YAPTI

Yaşadığı bir rahatsızlık yüzünden, yaklaşık iki yıldır evinde tedavi gören Galatasaray'ın eski yöneticisi Haldun Üstünel'in cumartesi günü doğum günüydü. 57. yaşını dolduran Haldun Bey'e, dostları sürpriz yaptı.







Önce, eşi Zeynep Hanım, kızları Mina ve Merve ile diğer aile üyeleri Haldun Bey'in doğum gününü kutladı. Ailesi, önünde Haldun Bey'in fotoğrafının olduğu tişörtlerle kutlama yapıp hep birlikte doğum günü pastasını üflediler. Ardından Haldun Bey'in bir grup yakın arkadaşı sürpriz yapıp eve geldi ve kutlamaya katıldı. Haldun Bey'in bu sürpriz karşısındaki mutluluğu yüzünden okunuyordu. Ben de Haldun Bey'e nice yaşlar diliyorum.



BOSTON'DA MEZUNİYET GURURU

Yurtdışında okullarını bitiren ünlü isimlerin çocuklarından mezuniyet haberleri gelmeye başladı. Fenerbahçe spor kulübünün eski yöneticilerinden iş insanı Neşet Yalçın ile eşi Şirin Yalçın da, oğulları Alihan'ın mezuniyet töreni için geçtiğimiz günlerde Amerika Boston'a uçmuşlardı.







Boston Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Alihan, cuma günü okulunda düzenlenen törenle diplomasını aldı. Törende oğullarıyla fotoğraf çektiren Şirin Hanım ve Neşet Bey'in yüzündeki gurur görülmeye değerdi doğrusu. Alihan'ın yolu açık olur inşallah.



"SORUN YAŞIYORUZ AMA ÇÖZECEĞİZ"

Dün, Volkan Demirel'in, 13 yıllık evliliğinin bitmek üzere olduğunu ve eşi Zeynep Demirel'in boşanma davası açtığını yazmıştım. Haberim üzerine Volkan aradı. Evliliklerinde sorun yaşadıklarını söyleyen Volkan, "Her evlilikte olduğu gibi biz de sorun yaşıyoruz. Sorunlarımızı aşmaya çalışıyoruz, inşallah evliliğimizi kurtaracağız" dedi. Bunu duyduğuma çok sevindim çünkü biten her evlilik beni çok üzer, hele ortada çocuk varsa…







Bu arada aslında daha önce sorun yaşamaya başladıkları ama Hatay'da depremi yaşadıktan sonra yaralarını sarmaya çalıştıkları fakat son aylarda bu sorunların nüksettiği de kulağıma geldi. Benim anladığım kadarıyla -Volkan'ın da çabalarıyla- evliliklerini kurtaracaklar. En doğrusunu yaparlar…