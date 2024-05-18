Milli gururumuz, bayrak taşıcıyı havayolu şirketimiz Türk Hava Yolları'nın önlenemez yükselişi sürüyor. En son Avustralya'yı da uçuş ağına ekleyen THY şimdi de Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir şehre daha uçmaya hazırlanıyor.









ABD'de tam 13 şehre direkt sefer yapan THY'nin yeni rotası Denver olacak. Haziran ayında Denver seferlerinin başlamasıyla THY, ABD'ye haftada 14 şehre tam 145 uçuş gerçekleştirecek. Bu bilgileri, geçen hafta gittiğim Miami'de THY Miami Müdürü Orhan Güven'den aldım.









Orhan Bey'den ayrıca, THY'nin İstanbul'dan Miami'ye haftalık 11 uçuş icra ettiğini, bu sayının 12 Ağustos itibariyle 14 sefere çıkacağını da öğrendim. Bu arada, bu hatta geçen yıl doluluk oranı yüzde 84 olmuş. Bunları duyunca THY ile bir kez daha gurur duydum. Hele dünya jet-set'inin yaşadığı veya tatil için sık sık gittiği Miami'ye THY uçuşlarında yabancı sayısının bir hayli yüksek olduğu da düşünülürse bu başarıyla gurur duyulmaz da ne yapılır.



OLİMPİYAT ŞAMPİYONU İLE KÜREK ÇEKTİ

Akdeniz Bölgesi'nin en köklü turizm markalarından olan Türk otel grubu, Didim Delice Yarımadası'nda yeni bir otel açtı. Otelin kendisi kadar açılışı da çok iddialı oldu.









Otel, olimpiyat madalyalı dünya çapında Türk ve yabancı sporcuların katılımıyla düzenlenen etkinlikle hizmete girdi. Tatilciler, olimpiyat gümüş madalyalı ve üç kez dünya şampiyonu olan Jamie Baulch, 10 dünya rekoru olan Paula Radcliffe, iki altın madalyalı Rebecca Adlington gibi İngiliz sporcularla spor yapma ayrıcalığını yaşadı. Açılışa katılan ünlü sunucu ve oyuncu Nefise Karatay da olimpiyat madalyalı kürekçi Vicky Thornley'den kürek dersleri aldı. Böyle tesisler sayesinde Türk turizminin bu yılı da rekorlarla kapatacağına şüphem yok.



BAĞIMSIZ SANATÇILARA DESTEĞE DEVAM

Bağımsız sanatçılara, eserlerini sergileme ve kendilerini tanıtma fırsatı sunmak için başlatılan Mamut Art Project'in 11. edisyonu başlıyor. 22-26 Mayıs tarihleri arasında Bomonti'de gerçekleşecek 11. sergide, Türkiye'nin dört bir yanından 41 yetenek eserlerini sergileyecek.









Sergiye katılacak genç yetenekler, sanat profesyonelleriyle buluşma imkanı bulurken sanat tutkunları da onların eserlerini görme keyfini yaşayacak. Bu arada sergi öncesi, 21 Mayıs'ta, Mamut Art Project Kurucu Direktörü Seren Ojalvo, açılış daveti verecek. Sosyetenin sanat tutkunu ünlü isimlerinin davete akın edeceğine şüphem yok.



GURUR VE MUTLULUK

Barış-Alize Tansever çifti, İstanbul'un simge mekanlarından biri olan Ulus'taki restoranlarının 30. yılını çok özel bir geceyle kutladı. Dünyaca ünlü Fransız şarkıcı Dany Brillant'ın sahneye çıktığı kutlamaya, İstanbul'un elitlerinden 300 kişi katıldı.









1000'er Euro verip mekanın 30. yılını kutlayanlar arasında birçok ünlü isim vardı. Kutlamaya ilgi o kadar büyüktü ki, Barış Tansever'in yüzündeki gururu ve mutluluğu görmeliydiniz.







"100 yıllık cumhuriyetimizin 30 yılında var olmak ve hep zirvede yer almak tarif edilemez bir duygu" diyen Barış Tansever'i ben de tebrik ediyorum. Bu arada geceden elde ettiği geliri, WWF-Türkiye'ye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) bağışladığını da belirteyim.



YETENEĞİNİ GÖLGEDE BIRAKTI!

Güzel oyuncu Naz Elmas, yine yaptı yapacağını ve sosyal medyanın diline düştü! Önceki akşam düzenlenen bir ödül töreninde 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' seçilen Naz Elmas, ödülü ile çekilmiş fotoğrafını, abartılı bir fotoşop yaparak sosyal medyasında paylaştı.







Fotoğraftaki aşırı doz fotoşop, resmen ödülü gölgede bıraktı! Yeteneğini kutlamak varken güzelliğin peşinde koşmanın ne anlamı vardı, anlayamadım doğrusu. Ayrıca bu yaptığı aldığı ödüle de saygısızlık değil mi! Bu arada daha önce de ayarı fazla kaçıran fotoşoplar yapan Naz Elmas'ın kesinlikle fotoşop acemisi olduğuna kanaat getirdim!!!



ÇİZME DEĞİL BABET GİYMELİYDİ

Ocak ayında ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucağına alan taze anne, sosyal medya fenomeni Yasemin Şefkatli Tatlıses, yavaş yavaş sosyalleşmeye başladı. Hamileyken aldığı kiloların büyük çoğunluğunu veren Tatlıses, hafta içinde katıldığı bir davette şık bir kombinle çıktı karşımıza. Denim ceket-etek takımı çok şıktı.







Sezonun trendlerinden içine tişört giymesi de çabasız bir karizma katmış kendisine. Tatlıses'in bu kombininde tek beğenmediğim, ayakkabı seçimi oldu! Baharın kendini iyice hissettirdiği bu dönemde siyah deri bir çizme hiç olmamış. Şık bir babet giyebilirdi veya illa çizme giymek istiyorsa da süet bir model seçebilirdi.



TREND RADARI

Çiçekler bu yaz her yerde açıyor! Çiçekleri sadece kıyafet ve aksesuarlarda desen olarak görmeyeceğiz, bu yaz üç boyutlu ve dikkat çekici formlarla da öne çıkacaklar.







Bu yazın dikkat çeken aksesuarlarının arasında büyük kolyeler var. Gündüzden geceye büyük kolyeler her stille uyum sağlayacak.



