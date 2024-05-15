2021 yılında Amerikan Türk Cemiyeti'ne (ATS) eş başkan olan Suzan Sabancı, ikili ilişkiler adına çok güzel işler yapıyor. Suzan Hanım'ın ses getiren işlerinden biri de New York'ta yapılan ATS'nin geleneksel galası...







Suzan Hanım'ın, bu yıl 28 Ekim'de yapılacak olan gala için şimdiden hazırlıkları tamamladığını öğrendim. Detaylarını öğrenmek için aradığım Suzan Hanım, "Bu yıl galada Türk televizyon ve sinema sektörünün başarılarını kutlayacağız" dedi ve şu detayları verdi:







"Sınırları aşan yapımlar ve yapımcıların ödüllendirileceği gala, Amerikalı ve Türk sanatçıları, iki ülkede yerleşik stüdyoları ve önemli yapım şirketlerini bir araya getirecek. Ayrıca Türk sanatçılar ve Hollywood yıldızları da galada olacak." Galanın büyük ses getireceğine şüphem yok. "Bu galayla hem Türk dizilerinin dünyadaki olağanüstü başarısını kutlamayı ve onurlandırmayı hem de ABD pazarına girmek isteyen yapımcılarımızı desteklemeyi hedefliyoruz" diyen Suzan Sabancı'nın emeğine sağlık, ATS'de ülkemiz adına çok güzel şeyler yapıyor.



TORUN GELİYOR

Geçen yıl ekim sonunda dillere destan bir düğünle evlenen Berru Güneş-Mert Turgut Çalık çiftinden müjdeli haber var. Ahmet-Çiğdem Çalık çifti ile Berrin Tatlıcı Güneş'e torun geliyor. Merhum Cumali Güneş'in kızı, merhum iş insanı Şehmus Tatlıcı'nın da torunu olan Berru Hanım ile Mert Turgut Bey, arayı çok açmadan mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmak istemiş. Allah da gönüllerine göre vermiş:







Berru Hanım'ın üç aylık hamile olduğunu öğrendim. Çalık çifti, büyük oğulları ve gelinleri Mahmut Can-Dila Çalık sayesinde 2018'de ilk kez torun sahibi olmuştu. Berrin Hanım ise ilk torun mutluluğunu yaşayacak.



İKİNCİ ŞUBE ANADOLU'YA

Geçen yıl martta 23 yıllık eşi Aslı Gümüşel'den boşanan işadamı Metin Şen, mayıs ayında da iş hayatında değişikliğe gitmiş, 2014'te İstanbul'a getirdiği dünyaca ünlü İtalyan restoranı zincirindeki haklarını satmıştı.







Metin Bey'in elinde sadece Fransa'nın meşhur antrikot restoranı kalmıştı. Londra'da emlak projeleri yapacağını söyleyen Metin Bey, Fransız restoranını da büyütmeye karar vermişti. Şimdiye kadar Levent'teki bir AVM'de tek şubeyle hizmet veren Fransız restoranının ikinci şubesini, Gökay Deniz ve Murat Özgel ortaklığında Beykoz'daki bir AVM'de açtı. İyi işleri olur inşallah.



70'LİK DELİKANLI

Yıllar önce kendini emekliye ayırıp eşi Şebnem Çapa ile yollara düşen Celal Çapa'nın 70. doğum günüydü önceki gün. 43 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi Şebnem Hanım, Celal Bey için, oğulları Emre Çapa'nın Beyoğlu'ndaki mekanında sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi.







Ender Mermerci ve hayat arkadaşı Herman van Alkamade, Derin Mermerci ve sevgilisi Murat Aslan, Selma Türkeş, Bernard-Funda Arkas, Çiğdem Kayalı ve daha pek çok dostu Celal Bey'i bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Tanıyan herkesin çok sevdiği Celal Bey'e ben de sağlıklı-mutlu nice yaşlar diliyorum.