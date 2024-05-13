Ünlü iş insanı Hamdi Akın, meğer sessiz sedasız torunları beşlemiş de haberimiz olmamış! Ekim 2016'da Cem Baver Özalp ile evlenen, Eylül 2020'de oğlu Kerim'i dünyaya getiren kızı Pelin Akın Özalp, mart sonunda da ikizleri Akın ve Mert'i, Hamdi Bey'in kucağına vermiş.







Oğlu Selim Akın'dan da iki erkek torunu olan Hamdi Bey'in böylece beş erkek varisi oldu. Bu arada Pelin Hanım'ın tam bir işkolik olduğunu söyleyen dostları abartmıyormuş. Altı gün önce ikizlerinin kırkını uçuran Pelin Hanım, ertesi gün de işbaşı yapmış.







Hatta o arada hazırlık yapıp konuşmacı olarak bir panele de katılmış. Pelin Hanım işkolik ama çocuklarını da ihmal etmiyor. Hafta sonu ikizlerini, bebek arabasına koyup gezmeye çıkardı. Yakın bir arkadaşının söylediğine göre, çok işkolik olmasına rağmen, anneliği de layıkıyla yerine getiriyormuş, çocuklarının zamanından çalmadan işlerini organize ediyormuş. Vallahi bravo...



SEN DE Mİ ÇAĞATAY!

Oyuncu Çağatay Ulusoy, geçen hafta sosyal medyada öyle bir fotoğraf paylaştı ki, şaşırdım! Tam bir deniz tutkunu olan Çağatay, balık avına çıkmış, avladığı balığı da "Yerim seni" notuyla paylaşmış. En son kimin avlanırken fotoğraf paylaştığı hatırlamıyorum bile.







Avcılığın, günümüzde en büyük 'ayıp'lardan biri olduğunu bilmiyor herhalde. Tamam, koca koca iş insanları da balık avına çıkıyor ama avladıkları balıkları denize geri atıyor, Çağatay gibi "Yerim seni" demiyor. Ulusoy'un, hayvan hakları konusunda duyarlı olan gençlerden -onların deyimiylelinç yiyeceğine hiç şüphem yok.



KAMPA GİRİP HAFİFLEDİ

Dünya jet-set'inin yanı sıra Türkiye'den de pek çok ünlü ismin müdavimi olduğu Avusturya'daki ünlü detoks merkezi, oyuncu Mine Tugay'ın da çekim alanına girmiş. 45 yaşındaki güzel oyuncu, yeni projelere hazırlık öncesi bedensel olarak arınıp ruhunu dinlendirmek için detoks merkezinde bir hafta kampa girmiş.







Tamamen organik yiyeceklerle beslenip gölün etrafında bol bol yürüyüş yapan Mine Tugay, o anları sosyal medyasında da paylaştı. Fotoğrafların altına da, "Doğası, temiz havası anlatılamaz, yaşamak lazım. O kadar hafiflemiş dönüyorum ki..." notunu düştü. Bakalım bu hafiflikle ne tür projelere imza atacak.