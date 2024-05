Aralıkta, sosyetenin ünlü çifti Can Has ile eşi Ahu Has'ın, Zincirlikuyu'daki meşhur rezidansta kiracısı oldukları dairenin sahibiyle mahkemelik olduklarını yazmıştım. Temmuz 2023'te boşatmaları gereken evde halen oturmaya devam eden Has çiftinin, ev sahiplerini çileden çıkarmaya kararlı olduklarını öğrendim!







Çünkü çıkmamak için her türlü yasal yola başvuran ama açtıkları bütün davaları kaybeden çiftin evi boşaltmaya hiç niyeti yokmuş. Yakın çevrelerine, "Ev bulamadık, o yüzden çıkmıyoruz" deseler de sosyetede konuşulanlara göre sebep tamamen duygusalmış!







Çünkü Has çifti, 550 m2'lik Boğaz manzaralı daireye 152 bin lira kira veriyormuş. Muadilinin kirası ise 1 milyondan başlıyor. İşte bu yüzden evden çıkmamak için ellerinden geleni yapıyorlarmış. Sosyete, merhum hayırsever iş insanı Kadir Has'ın manevi oğlu olan Can Has'a ve eşine bu yaptıklarını hiç yakıştırmasa da onlar hiç oralı bile değilmiş! Bakalım ev sahiplerini daha ne kadar mağdur edecekler...



ANNESİNDEN AYRILMAK İSTEMEDİ!

Dünyanın en zenginleri listesinde yer alan babası Faruk Yalçın'ı 2008'de toprağa veren Süreyya Yalçın Baran, şimdi de annesini kaybetmenin acısını yaşıyor. 77 yaşındaki Ülkü Yalçın, önceki gün kızının Miami'deki evinde fenalaşınca apar topar hastaneye kaldırılmış.







Kalp krizi geçiren Ülkü Hanım, yapılan tüm müdahaleleri rağmen maalesef kurtarılamamış. Süreyya Yalçın Baran, sık sık mezarını ziyaret edebilmek için annesini Miami'de toprağa vermek istemiş. Ülkü Hanım, yarın Miami Memorial Park Cemetery'de defnedilecekmiş. Allah gani gani rahmet eylesin.



ABU DABİ'DE BİR İLKE İMZA ATTI

Sanatçılarımız, yurt dışında göğsümüzü kabartan işlere imza atıyor. En son, seramik sanatçısı Melis Buyruk, Kelile ve Dimne masalından esinlenerek ortaya koyduğu 'Habitat- Kalila wa Dimna' eseriyle Louvre Abu Dabi Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.







Dünyaca ünlü müzede 'From Kalila wa Dimna to La Fontaine' sergisinde yer alan Buyruk, böylelikle Louvre Abu Dabi Müzesi'nde eseri sergilenen ilk Türk sanatçı unvanını aldı. Sanatçının eseri, ayrıca müzenin kalıcı koleksiyonuna da eklendi. Melis Buyruk'a kocaman bir alkış...



ANNELER GÜNÜ İÇİN IŞILTILI DAVET

Her yıl olduğu gibi yine, Anneler Günü öncesi yine birçok etkinlik yapılıyor. Sosyeteyi bir araya getiren bu etkinliklerden birini de Ece Şirin gerçekleştirdi.







Dünya starlarını süsleyen tasarımlarıyla tanınan mücevher markasının sahibi Ece Şirin, Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi ile birlikte Anneler Günü daveti verdi. Şirin'in Zincirlikuyu'daki butiğinde verdiği davete, sosyetenin ilgisi çok büyük oldu. Davette, Çiğdem Simavi dostlarıyla ilgilenirken Ece Şirin de Anneler Günü için hazırladığı ve 'kadınlara ilham verecek tılsımlı mücevherler' diye tarif ettiği özel tasarımlarını tanıttı.