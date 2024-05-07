Sosyetede bugünlerde dilden dile dolaşan çok ilginç bir dedikodu kulağıma geldi. Top 10 listesinin zirvesine oturan dedikoduya göre, çapkın bir işadamından sevgilisi borç para istemiş. O da muhasebecisine söyleyip hemen parayı sevgilisinin hesabına göndermiş. Ancak iki hafta sonra ikili ayrılmış. İşadamı, parasını geri istemiş fakat kadın vermemiş. İşadamı, muhasebecisini devreye sokmuş.







Muhasebeci kadını arayıp "Verdiğimiz parayı yüzde 15 faiziyle birlikte hemen ödeyin yoksa yasal yollara başvuracağım" demiş. Kadın mırın kırın etmeye kalkınca elindeki dekontu göndermiş. Meğer dekontun açıklama bölümünde "borç" yazıyormuş. Velhasıl, çapkın işadamı, ayrıldığı sevgilisinden parasını, faiziyle birlikte geri almış. Herkes gibi ben de bu uyanık playboy'un kim olduğunu çok merak ettim. Biraz araştırdım; uzun süre evli kaldıktan sonra boşanıp sahalara geri dönen biri olduğu söyleniyor ama ismini öğrenemedim. Bu arada sevgililerine para kaptıran playboy'lar, bu iş insanını 'Playboy'ların Piri' ilan etmiş!



EVLİLİĞİ İKİ YILDAN FAZLA YÜRÜTEMİYOR

Şubat ayında vefat eden ilk eşi Tolga Savacı için yayınladığı duygu yüklü veda mesajı ile adından söz ettiren Aylin Livaneli'nin üçüncü evliliğinin de bittiği öğrendim!







Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli'nin şarkıcı kızı Aylin Livaneli, Tolga Savacı ile 1993'te dünyaevine girmiş, iki yıl evli kaldıktan sonra boşanmıştı. 2011 yılında evlendiği Okan Arıkan'da da 2013 yılında boşanan Livaneli, 2021 yazında da Kaan Ünver'le evlenmişti. Meğer geçtiğimiz yıl Kaan Ünver'den de boşanmış! Görünen o ki, Aylin Livaneli'nin evliliklerinin ömrü iki yılla sınırlı! Baksanıza üçü de üçüncü yılına varamadan sona ermiş!



O YÜZÜK YOKTU!

Giyim kuşamına düşkün olan ünlü isimler, hafta sonunda bir araya geldi. Zincirlikuyu'da bir AVM'deki pop-up mağaza açan Yasemin Öğün, sosyete ve moda dünyasından dostlarına bir davet verdi.







Öğün bu davette, markasının ilkbahar- yaz koleksiyonunun yanı sıra ilk mücevher koleksiyonunu da görücüye çıkardı. Tabii benim aklıma hemen, önceki ay yazdığım, Yasemin Öğün'ün, kendi tasarımı olduğunu söylediği ancak bir Fransız markanın neredeyse birebir kopyası olan yüzük aklıma geldi. Baktım, pop-up mağazada sergilenen mücevherler arasında o yüzük yoktu! Acaba ne oldu?



ŞAŞIRTAN AYRILIK!

Üçüncü eşi oyuncu İlker İnanoğlu'ndan 2107'de boşanan Zeynep Mutlu, 2019'da mimar Tolga Vurgun ile flört etmeye başlamıştı. Bu ilişkinin resmileşmesi için yakınlarının baskı yaptığı çiftten, herkes nikah davetiyesi beklerken ayrılık haberi geldi!







Çiftin beş yıllık ilişkisi bitmiş! Hoş, Zeynep Hanım "Çocuklu olunca evlilik konusunda çok dikkat etmek gerekiyor. Evlenmeyi düşünmüyoruz" dediği için ben nikah davetiyesi beklemiyordum ama ayrılık haberine çok şaşırdım doğrusu. Her ikisi için de hayırlısı olsun.