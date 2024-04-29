Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanlarından Fikret Orman, 2019'dan beri aşk yaşadığı sevgilisi Tuğba Coşkun ile gittiği İskoçya'da ilk aşkıyla karşılaştı! Yanında sevgilisi olmasına rağmen ilk aşkıyla göz göze fotoğraf çektirmekten de çekinmedi! Orman'ın ilk aşkını merak etmişsinizdir herhalde, hemen söyleyeyim; kara kartal! Evet biraz latife ettim ama Fikret Orman'ın ilk aşkı gerçekten kara kartal, yani Beşiktaş.









Çocukluğunda başlayan bu aşk hiç bitmedi, 2012 yılında da aşkı zirveye çıktı ve Beşiktaş'ın başkanı oldu. 7.5 yıl sonra başkanlığı bıraktı ama Beşiktaş'ı hiç bırakmadı. Fikret Orman, geçen hafta sevgilisi Tuğba Coşkun ile İskoçya'ya gitti. Ülkenin kırsal bölgelerini gezerlerken bir çiftlik sahibinin kartalı olduğunu öğrenen Orman, ilk aşkıyla göz göze fotoğraf çektirdi. Sevgilisi Tuğba Coşkun da altına, "Sevgimiz karşılıklı" yazıp kalpler koyarak fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Fikret Orman'ın Beşiktaş aşkının bitmeyeceği kesin de, Tuğba Coşkun aşkı da bitecek gibi görünmüyor!!!



DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE ÇİÇEKLİ DESTEK

Sosyetenin yardımsever kadınları, depremzedelerin üzerinden ellerini çekmiyor. Önceki gün de, depremzede üniversite öğrencilerine burs sağlamak için bir araya geldiler. Başarım Sensin Derneği'nin düzenlediği yardım gecesine birçok ünlü isim katıldı.







Gecede, kağıt sanatçısı Gürat Özat'ın kağıttan yaptığı çiçekler satışa sunuldu. Parası depremzede üniversite öğrencilerine gideceği için ünlü konuklar çiçekleri kapıştı. Başarım Sensin Derneği'nin başkanı Şule Argüder, çiçekleri satın alıp "Çorbada bizim de katkımız olsun" diyenlere teşekkür plaketi verdi. Yardım gecesine emeği geçen herkesin yüreğine sağlık.



İKİNCİ KEZ DAMAT OLACAK

Önceki yıl tatsız bir haberini verdiğim ünlü şef Memet Özer ile ilgili bu kez müjdeli bir haberim var! Hem pozitif kişiliği hem de sevenlerinin manevi desteğiyle beyin lenfomasını yenen Memet, çok yakında ikinci kez damat olacak.







Beş yıldır flört ettiği, mutluluklarına benim de çok kez şahit olduğum tasarımcı Elçin Ağırgöl ile evlenmeye karar vermişler. Haftaya, ailesinden isteyip nişan yüzüklerini takmak için Bodrum'a gideceğini öğrendiğim Memet ile Elçin, arayı açmadan temmuzda da nikah masasına oturacakmış. Umarım bir ömür mutlu olurlar.



OTOMOBİL VE TEKNE TUTKUNLARI BULUŞTU

İş dünyasının ünlü isimleri Erol Tezman ile Hasan Kosif, hafta sonunda tekne ve otomobil tutkunlarını bir araya getirdi. Dünyaca ünlü teknelerin Türkiye mümessili olan şirketin yönetim kurulu başkanı Erol Tezman ile bir Alman otomobil markasının Türkiye distribütörünün yönetim kurulu başkanı Hasan Kosif, Kalamış'taki marinada, bir etkinlik düzenledi.







Lüksün simgesi olan tekne ve otomobillere düşkün ünlü isimler etkinliğe akın etti. Eşiyle, çocuğuyla veya sevgilisiyle gelen ünlü isimler, hem son model tekneleri hem de lüks otomobilleri test etme imkanı da buldu. İsim öğrenemedim ama ünlü isimlerden bazılarının beğendikleri tekne ve otomobili satın aldıkları kulağıma geldi.