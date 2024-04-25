Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Ünal Aysal'ın damadı Mehmet Kırklar ile 7 yaşındaki en küçük torunu Aslan Kırklar ölümden döndü! Ünal Aysal ile eski eşi Ahu Aysal Kerimoğlu'nun kızı Ceyla Aysal ile evli olan Mehmet Kırklar'ın, oğluyla birlikte yolda giderken aracı yukarıdaki hale geldi.







Olayı duyup aradığım Mehmet Kırklar, "Verilmiş sadakamız varmış, resmen ölüyorduk" dedi. Kırklar, neler yaşadıklarını da anlattı: "Eşim Ceyla yurt dışındaydı. Oğlumla Ankara'ya gittik. Dönüşte Bolu civarında yakıt aldık ve tekrar yola çıktık.







Kısa süre sonra aracın önünden dumanlar çıkmaya başladı. Zar zor sağa çekip durdum, oğlumla kendimi dışarı attım. Ardından motor patladı, araç yanmaya başladı. Yardım gelene dek aracım kül oldu." Hakikaten verilmiş sadakaları varmış. Geçmiş olsun ama anlayamadığım ünlü bir markanın lüks aracının böyle yanması!



HAYALİ GERÇEK OLMUŞ

Fotoğraf sanatçısı Merve Hasman, 2016'da İtalyan şef Tomasso Salvatori ile evlenip İtalya'ya gelin gitmişti. 18 Nisan 2021'de kızı Olimpia'yı dünyaya getiren Merve Hasman Salvatori, fotoğrafçılığının yanı sıra, fotoğraf üzerine çizimler de yapmaya başlamıştı.







"İçimdeki sanatçının her yönünü kullanmaya başladım" diyen Merve Hanım, bir süre önce de hayalinin otellere özel eserler yaratmak olduğunu söylemişti. Öğrendim ki, Merve Hanım'ın hayali gerçek olmuş. Milano'daki beş yıldızlı bir otele 21 eser hazırlamış. Otel misafirlerini şimdi Merve Hanım'ın eserleri karşılıyormuş. Merve Hanım'a kocaman bir alkış...



ALİ BABA'NIN ÇİFTLİĞİNDE BULUŞTULAR

Önceki gün, Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in 85. doğum günüydü. Çekirdek ailesi, Ali Baba'nın 85. doğum gününü kutlamak için Bodrum'a gitti. Metin Şen, oğulları Berke ve Batu'yla; Suzan Şen de, kızı Melisa Keçeli ve hayat arkadaşı Nail Yiğittaş ile Ali Baba'nın Bodrum'daki çiftliğine gitti.







Eşi Begüm Şen ve oğlu Can ile ABD Los Angeles'ta yaşayan Adnan Şen de, babasını doğum gününde yalnız bırakmadı. Çocuklarıyla birlikte 85. yaşını kutlayan Ali Baba'nın neşesi yerindeydi. Geçen yıl ciddi bir rahatsızlık atlatan Ali Şen'e sağlıklı nice yaşlar diliyorum.



TOKYO'DAN ŞEFLER GELDİ

Bayram tatilinde Japonya'ya çıkarma yapan İstanbul'un elitlerine müjdeli bir haberim var! Orada yediklerinizin tadı damağınızda kaldıysa üzülmeyin, o tatlar ayağınıza geldi.







Hollywood yıldızı Robert De Niro ile Şef Nobu Matsuhisa'nın kurduğu restoranın Tokyo şubesinin dünyaca ünlü şefleri İstanbul'da. Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin yıldönümünün 100. yılı için gelen şefler, restoranın İstanbul şubesinde, özel bir omakase mönüsü hazırladı. Dün başlayan bu lezzet şöleni 27 Nisan'a kadar devam edecek.