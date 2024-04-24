1987 Türkiye ikinci güzeli Şebnem Dinçgör, Miami'deki evinde eski aşkı, Hollywood yıldızı Eduorda Costa'yı ağırladığı bir video paylaşınca şaşırdım! Hatırlayanlar bilir: Şebnem Hanım, oğlu Kerim'in babası Mehmet Dereli'den 2012'de boşandıktan bir yıl sonra Eduardo Costa ile flört etmeye başlamıştı. Ancak kıtalararası aşk 1.5 yılda bitmişti. O tarihten sonra eski aşıkları, bir daha hiç yan yana görmemiştim.







Yaklaşık 10 yıl sonra tekrar bir araya gelen Dinçgör ile Costa'nın aşkları mı depreşti dedim ama ilk ağızdan öğrendim ki, öyle bir durum yokmuş. Birbirlerine olan aşkları bitse de, dostlukları devam ediyormuş. Bu da bir dost buluşmasıymış.







Bu arada Şebnem Hanım, Eduardo Costa'nın Türklerle büyük bir projesi olduğunu söyledi ama sürpriz olduğunu belirtip açıklamadı. Ex eniştemizin sürprizi neymiş; çok merak ettim doğrusu!







Eduardo Costa ile Şebnem Dinçgör, Ekim 2013'te İstanbul'da, Panzehir filminin galasına birlikte katılmıştı.







ÖNEMLİ SERGİYE ÖZEL DAVET

Bugüne kadar Belçika, Londra, Roma, New York, Moskova, Tiflis ve Bakü'de uluslararası alanda kişisel sergiler açan Aida Mahmudova, şimdi de İstanbul'da sanatseverlerle buluştu.







Aida Mahmudova'nın 'Bir Rüya Açılır - A Dream Unfold' isimli kişisel sergisi, Voque Türkiye ve Vision Art Platform ev sahipliğinde bir davetle açıldı.







Akaretler'deki Vision Art Platform'daki serginin açılış daveti, sanat tutkunu birçok ünlü ismi bir araya getirdi.







24 Temmuz'a kadar sürecek sergide, Aida Mahmudova'nın, yenilikçi malzemeler kullanarak ürettiği çarpıcı eserleri sergileniyor. Bu sergiyi mutlaka görmenizi öneririm.







BİR YILDA MUTLU SONA ULAŞTILAR

Sosyetenin ünlü ikizlerinden Malkoç Süalp, 2.5 yıl evli kaldığı oğlu Azur'un annesi oyuncu Bade İşçil'den 2016'da boşanmıştı. Boşanmanın ardından 20 yıl önce aşk yaşadığı Güllü Aybar'la, sonrasında da Melis Çiftçi ile flört eden Malkoç Süalp, geçen yıl mayısta da Alara Koçibey'in kuzeni, iç mimar ve fotoğraf sanatçısı Simin Erbel ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Flört etmeye başladıklarını ilk benden öğrendiğiniz aşıklar mutlu sona ulaştı. İlişkilerinde daha bir yıl doldurmayan Malkoç Süalp ile Simin Erbel hafta sonunda sessiz sedasız evlendi. Aile arasında imzaları atan çifte ben de mutluluklar diliyorum.