İki aydır Miami'deki evinde tatil yapan Türkiye'nin tescilli güzellerinden Şebnem Dinçgör, önceki gün rasta saçlı, soyadı Marley olan bir erkekle çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşınca merak edip aradım.







Tahmin ettiğim gibi yanındaki, reggae müziğin efsane ismi Bob Marley'in oğlu Rohan Marley'miş. Amerika'nın en popüler dergilerinden birinin sahibinin doğum günü partisine giden Dinçgör, Rohan Marley ile orada tanışmış. Dinçgör, sevgilisiyle partiye gelen Marley ile çok iyi anlaştıklarını söyledi.







Önceki ay vizyona giren, babasının biyografik filmi "Bob Marley: One Love"dan tutun da Bodrum'un güzelliğine kadar derin bir sohbete dalmışlar. Hatta Dinçgör, Rohan Marley'i, sevgilisiyle birlikte Bodrum'a davet etmiş ve onlar da Bodrum'un adını çok duyduklarını ve mutlaka geleceklerini söylemiş. Şebnem Dinçgör'ün Marley ile sevgilisine, Bodrum'da harika bir tatil yaşatacağına şüphem yok.



'AİLE FOTOĞRAFI' İLE KUTLAMA!

Allan Hakko, geçen yaz sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İlişkileri çok iyi gidiyor ve Hakko, sevgilisini hiç yalnız bırakmıyor. Önceki gün sevgilisinin 'Yılın En Başarılı Influencer Ödülü'nü aldığı törende de yanındaydı.







Başlarından bir evlilik geçtiği ve birer çocukları olduğu için gündemlerinde evlilik olmadığını söylüyorlar ama bence bu ilişki evliliğe doğru gidiyor. Hele son sosyal medya paylaşımını gördükten sonra! Allan Hakko, oğlu Benjamin'in doğum gününü, sevgilisi Selin Yağcıoğlu ve oğlu ile birlikte çektirdikleri fotoğrafla kutladı!!!



HAZIRLIKLAR TAMAM!

Tüm hayallerin gerçek olabileceği fikrinden doğan ve eğitime verdiği desteklerle öne çıkan ÇABA Derneği'nin her yıl düzenlediği ÇABA Fest için geri sayım başladı.







Bu yıl 20. yılını kutlayan dernek, 2-3 Mayıs tarihlerinde Boğaz'daki beş yıldızlı bir otelde, özgün ve yaratıcı markaların katılımı ile gerçekleşecek. ÇABA Fest'in, renkli içerikleri, zengin yeme içme detayları ve sürpriz kutlama konseriyle bu yıl da oldukça iddialı olduğunu duydum. 200'e yakın markanın katılımıyla alışveriş deneyimi sunan ÇABA Fest'in, gala konseriyle de adından söz ettireceği konuşuluyor.



İRANLI SANATÇIDAN ÖZEL SERGİ

Sanat alanında, kültürler arası köprü görevi gören çağdaş sanatın temsilcilerindenolan birg aleri, bu kez dünyaca ünlü İranlı hat ve kaligrafi sanatçısı Esmaeil Rashavand'ın eserlerini Türk sanat tutkunlarıyla buluşturdu.







Önceki gün Maslak'ta açılan sergi, sanatçının Türkiye'de açılan en önemli kişisel sergisi olma özelliği taşıyor. Şule Claire Altıntaş'ın sanatseverler ile buluşturduğu Esmaeil Rashvand'ın kişisel sergisi, 11 Mayıs'a kadar devam edecek.