Turizmin pek çok alanında rekorlar kıran Türkiye, kruvaziyer turizminde de rakiplerinin gözünü korkutmaya başladı. Geçen yıl limanlarımıza 1200'ün üzerinde gemi demir atarken 1.5 milyonun üzerinde kruvaziyer turisti ağırladık. Bu yıl ise bu rakamların neredeyse ikiye katlanması bekleniyor. Zaten bunun ilk işaretleri de geldi. Ocak-mart arasındaki en ölü sezonu, 30'ün üzerinde gemiyle kapatan Türkiye, sezonun başında ise İstanbul'da, dünyanın en büyük üçüncü gemisini ağırlayacak.







Geçen ay denize inen ve 345 metre uzunluğa, 4 bin 300 yolcu kapasitesine sahip olan gemi, 2 Mayıs'ta, İstanbul Tophane'diki kruvaziyer limanına demir atacak. Meraklıları değil belki ama İstanbul sosyetesi, dünyanın en büyük üçüncü gemisini yakından görme şansını yakalayacak. Çünkü geminin kaptanı Paulo Arrigo, bizim sosyetiklere bir davet verecek. Geminin yolcuları İstanbul'u gezerken kaptan da sosyeteye gemisini gezdirecek. Bu daha başlangıç; İstanbul'un rakibi olan Avrupa'daki şehirlerin işi zor!



RENGARENK DAVET

Markasıyla, 18 yıldır hemcinslerinin şıklığına şıklık katan Şebnem Çapa, yeni sezon cicilerini hazırlamış. Her sezon başında yaptığı gibi, bu yeni koleksiyonunu da, önceki gün Çukurcuma'daki butiğinde verdiği bir davetle, çoğu yakın dostu olan moda tutkunu elitlerin beğenisine sundu.







Hindistan ve Uzakdoğu'dan satın aldığı rengarenk kumaşlarla hazırladığı kimonolar, tulumlar ve elbiselerden oluşan 70 parçalık koleksiyonu, konuklar tarafından çok beğenildi. Şebnem Çapa'nın sınırlı sayıda ürettiği yeni cicileri yine kapışıldı.



BAYRAMI ANTRENMANLA GEÇİRDİ

Turizmci Aslı-Bora Pehlivanlar çiftinin büyük oğulları Hasan Boran Pehlivanlar, tam bir spor düşkünü. Özellikle jetsurf'te çok iddialı olan Hasan Boran, ailesiyle bayram tatili için gittikleri Kıbrıs'ta, tatilden çok antrenman yaptı.







Çünkü, önümüzdeki aylarda gerçekleşecek olan Türkiye ve Avrupa jetsurf şampiyonasına hazırlanıyor. Her fırsatta kendini denize atıp antrenman yapan ve hedefi şampiyonalarda derece yapmak olan Hasan Boran, umarım amacına ulaşır.